علامات تجارية من صنع نساء الشرق الأوسط.. قائمة بأهم الأسماء

على مدار العقد الماضي، تزايدت أعداد رائدات الأعمال في الشرق الأوسط، حيث أنشأن علامات تجارية جمعت ملايين الدولارات من جولات تمويلية حققت إيرادات مماثلة، حتى إن بعضها أصبحت عالمية وحظيت باهتمام مشاهير العالم.

وفيما واجهت الكثيرات صعوبات نتجت عن جائحة كورونا، التي أدت بدورها إلى تراجع الطلب على أحدث صيحات الموضة والأزياء ومنتجات نمط الحياة، تمكنت أخريات من التكيف والازدهار.

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سلطت قائمة فوربس الشرق الأوسط "سيدات صنعن علامات تجارية شرق أوسطية 2021"، التي تضم 40 سيدة وراء علامات تجارية في الشرق الأوسط، الضوء على رائدات الأعمال بشكل رئيسي في مجال الموضة والأزياء، ممن أصبحت علاماتهن التجارية عالمية أو في طور الوصول إلى ذلك.

وتتصدر الإمارات القائمة بـ15 علامة تجارية تتخذ من الدولة مقرًا رئيسيًا لها، تليها مصر بـ8 ثم لبنان بـ7 مشاركات.

وتحتل الشقيقتان هدى ومنى قطان، الأميركيتان من أصل عراقي، المرتبة الأولى، حيث أنشأتا علامة منتجات التجميل التجارية (Huda Beauty) لتحقق مبيعات سنوية تقدر بنحو 250 مليون دولار. كما احتلت هدى قطان المرتبة رقم 47 في قائمة فوربس لأغنى نساء أميركا العصاميات لعام 2020.

كذلك ضمت قائمة فوربس “2021 Women Behind Middle East Tech Brands” التي تضم 10 سيدات وراء علامات تجارية تكنولوجية في الشرق الأوسط، المؤسسات والمشاركات في إطلاق بعض أكثر المنصات والتطبيقات نجاحًا في المنطقة.

وتقع المقار الرئيسية لمعظم العلامات التجارية التقنية في الإمارات بـ8 مشاركات، تليها السعودية بمشاركتين.

وفي حين جمعت تلك الشركات الـ10 أكثر من 120 مليون دولار من خلال جولات تمويلية، احتلت منصة التجارة الإلكترونية التي أسستها منى عطايا ولينا خليل (Mumzworld) المرتبة الأولى، إذ جمعت أكثر من 50 مليون دولار من إجمالي التمويل. وهي في طور الاستحواذ حاليًا من قبل مجموعة "تمر" السعودية، في إحدى أكبر عمليات التخارج على الإطلاق لشركة ناشئة أسستها سيدات في الشرق الأوسط.

فيما يلي قائمة أقوى 5 سيدات صنعن علامات تجارية شرق أوسطية لعام 2021:

1. هدى ومنى قطان، بعلامتهما التجارية Huda Beauty في قطاع التجميل، ومقرها الإمارات.

2. ريم عكرة، صاحبة العلامة التجارية Reem Acra في قطاع الموضة والأزياء، ومقرها أميركا.

3. عزة فهمي، أمينة وفاطمة غالي، صاحبات العلامة التجارية Azza Fahmy Jewellery في قطاع المجوهرات، ومقرها مصر.

4. ديما رشيد مالكة العلامة التجارية Dima Jewellery في قطاع المجوهرات، ومقرها مصر.

5. جيمي معلوف صاحبة العلامة التجارية Gemy Maalouf في قطاع: الموضة والأزياء ومقرها لبنان.