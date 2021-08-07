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السعودية تشيد بتحويل فريق G20 للاقتصاد الرقمي إلى مجموعة عمل

منير الدسوقي
مساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية الدكتور منير الدسوقي
مجموعة العشرين

السعودية تشيد بتحويل فريق G20 للاقتصاد الرقمي إلى مجموعة عمل

هذا المنجز لم يكن ليتحقق لولا جهود المملكة خلال رئاستها المجموعة العام الماضي

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تريستا - واس

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شارك مساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية الدكتور منير الدسوقي في اجتماع وزراء الاقتصاد الرقمي تحت رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين (G20)، بمدينة تريستا الإيطالية، بمشاركة وزراء وخبراء الاتصالات وتقنية المعلومات بدول المجموعة.

وخلال الاجتماع ألقى الدكتور الدسوقي كلمةً أعرب فيها عن التقدير لجهود قادة الاقتصاد الرقمي على نجاح الاجتماع في ظل الرئاسة الإيطالية، وبمناسبة إجماع دول المجموعة وترحيبها بتحويل فريق عمل الاقتصاد الرقمي إلى مجموعة عمل.

وأشار إلى أن هذا المنجز التاريخي لم يكن ليتحقق لولا جهود المملكة بخصوص هذا الملف إبان رئاستها للمجموعة العام الماضي، حيث أسهمت المملكة في بدء الحوار حول هذه النقلة في عمل الفريق وترقيتها لتكون مجموعة عمل دائمة.

وأضاف أن هذا الإنجاز سيسهم في اغتنام الفرص كافة التي يوفرها الاقتصاد الرقمي بما يسهم في زيادة معدلات التنمية والنمو الاقتصادي لدول العالم.

يذكر أن المملكة كانت قد حققت ضمن اجتماعات وزراء الاقتصاد الرقمي إنجازات نوعية، من أبرزها إجماع الدول حول خريطة طريق لقياس وتعريف الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى اعتماد مبادئ الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان.

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