رئيس "معادن" للعربية: الديون 50% من الأصول والأسعار ستواصل التحسن

قال الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، عبدالعزيز الحربي، إن الخطة الاستراتيجية المتبعة تستهدف خفض الديون بنسبة 50% خلال الأربع أو الخمس سنوات القادمة.

وأفاد الحربي في مقابلة مع "العربية"، إن ديون معادن حاليا تمثل 50% من إجمالي أصولها.

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وأضاف أن الشركة تتبع خطة منذ بداية عام 2016 تستهدف تمديد سداد الديون ورفع الكفاءة بدون التأثير على أساسيات العمل، مؤكدا أن معادن تمر بفترة نمو عال جدا.

وتابع: "شهدنا ارتفاعات قوية في أسعار الألومنيوم والفوسفات، وانخفاضا بسيطا في الذهب، هذه العوامل التي دعمت النتائج المالية الحالية".

وأشار إلى ارتفاع كبير في الإنتاج بمشروع وعد الشمال، وثبات في إنتاج مواز للألومنيوم.

وأوضح الحربي أن معظم المحللين يتوقعون أن تكون الأسعار مقاربة لمثيلتها بالنصف الأول.

ورجح الرئيس التنفيذي استمرار الأسعار بالتحسن بالنصف الثاني من العام الحالي، لكن قد تشهد الاقتصادات تعافيا قويا خلال الفترة المقبلة ما يشكل ضغوطا على أسعار الذهب.

وحول توزيعات الأرباح المقترحة، ذكر الحربي، أن التوزيعات هي قرار مجلس الإدارة وعادة ما يتخذ نهاية السنة المالية.

وتحولت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" إلى تحقيق أرباح بعد الزكاة والضريبة، نحو 1.1 مليار ريال في الربع الثاني من 2021، مقارنة بخسائر نحو 434.15 مليون ريال في الربع الثاني من 2020.

وارتفعت أرباح "معادن" بنسبة 45.1% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بأرباح نحو 761.15 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن التحول للربحية في الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي يعود إلى الزيادة في متوسط الأسعار المحققة لكافة المنتجات ماعدا المعادن الصناعية، بالرغم من انخفاض الكميات المباعة من الذهب والأمونيا والألومينا.