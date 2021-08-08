.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رئيس "معادن" للعربية: الديون 50% من الأصول والأسعار ستواصل التحسن

سوق السعودية

رئيس "معادن" للعربية: الديون 50% من الأصول والأسعار ستواصل التحسن

قال إن الشركة تمر بفترة نمو عالٍ جداً

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، عبدالعزيز الحربي، إن الخطة الاستراتيجية المتبعة تستهدف خفض الديون بنسبة 50% خلال الأربع أو الخمس سنوات القادمة.

وأفاد الحربي في مقابلة مع "العربية"، إن ديون معادن حاليا تمثل 50% من إجمالي أصولها.

وأضاف أن الشركة تتبع خطة منذ بداية عام 2016 تستهدف تمديد سداد الديون ورفع الكفاءة بدون التأثير على أساسيات العمل، مؤكدا أن معادن تمر بفترة نمو عال جدا.

4 أسباب لارتفاع أسعار المعادن عالمياً.. موجة الصعود مستمرة قصص اقتصادية اقتصاد 4 أسباب لارتفاع أسعار المعادن عالمياً.. موجة الصعود مستمرة

وتابع: "شهدنا ارتفاعات قوية في أسعار الألومنيوم والفوسفات، وانخفاضا بسيطا في الذهب، هذه العوامل التي دعمت النتائج المالية الحالية".

وأشار إلى ارتفاع كبير في الإنتاج بمشروع وعد الشمال، وثبات في إنتاج مواز للألومنيوم.

وأوضح الحربي أن معظم المحللين يتوقعون أن تكون الأسعار مقاربة لمثيلتها بالنصف الأول.

ورجح الرئيس التنفيذي استمرار الأسعار بالتحسن بالنصف الثاني من العام الحالي، لكن قد تشهد الاقتصادات تعافيا قويا خلال الفترة المقبلة ما يشكل ضغوطا على أسعار الذهب.

وحول توزيعات الأرباح المقترحة، ذكر الحربي، أن التوزيعات هي قرار مجلس الإدارة وعادة ما يتخذ نهاية السنة المالية.

وتحولت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" إلى تحقيق أرباح بعد الزكاة والضريبة، نحو 1.1 مليار ريال في الربع الثاني من 2021، مقارنة بخسائر نحو 434.15 مليون ريال في الربع الثاني من 2020.

وارتفعت أرباح "معادن" بنسبة 45.1% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بأرباح نحو 761.15 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن التحول للربحية في الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي يعود إلى الزيادة في متوسط الأسعار المحققة لكافة المنتجات ماعدا المعادن الصناعية، بالرغم من انخفاض الكميات المباعة من الذهب والأمونيا والألومينا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اختيار المحررين
ثالث أهم كارثة بحرية بالتاريخ.. قُتل خلالها 7000 جريح ومدني ثالث أهم كارثة بحرية بالتاريخ.. قُتل خلالها 7000 جريح ومدني
شاهد أغلى دجاجة في مصر.. لونها ولحمها أسود وسعرها 3 آلاف جنيه! شاهد أغلى دجاجة في مصر.. لونها ولحمها أسود وسعرها 3 آلاف جنيه!
الأكثر قراءة
وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بكورونا وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بكورونا
جريمة جريمة "فتاة العمل الخيري" في مصر.. مفاجأة غير متوقعة!
فيديو رهيب.. من يعرف هذه القاتلة يخبر الشرطة فيديو رهيب.. من يعرف هذه القاتلة يخبر الشرطة
بحزن ومرارة.. إيمي سمير غانم تعلق على رحيل والديها بحزن ومرارة.. إيمي سمير غانم تعلق على رحيل والديها
احذروا.. كبسولات القهوة اللذيذة قد تعطل هرموناتك! احذروا.. كبسولات القهوة اللذيذة قد تعطل هرموناتك!
شاهد أغلى دجاجة في مصر.. لونها ولحمها أسود وسعرها 3 آلاف جنيه! شاهد أغلى دجاجة في مصر.. لونها ولحمها أسود وسعرها 3 آلاف جنيه!
قبل أن تذهب
تقارير محلية: سقوط أكثر من نصف المقاطعات الأفغانية بيد طالبان
تقارير محلية: سقوط أكثر من نصف المقاطعات الأفغانية بيد طالبان
اكتشف المزيد