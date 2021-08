أبل تتجاوز توترات الحرب التجارية وتصنع آيفون في الصين

قالت صحيفة نيكاي Nikkei اليابانية، إن شركة أبل تعمل مع المزيد من الموردين الصينيين لإنتاج أحدث أجهزة آيفون، في وقت يدفع نزاع تقني ناجم عن حرب تجارية مع الولايات المتحدة بكين إلى تعزيز الشركات المحلية.

وحذرت شركة أبل المصنعة لهواتف آيفون من نقص الإمدادات، حيث أدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووباء فيروس كورونا إلى تكثيف الضغط على سلاسل التوريد العالمية.

وتعمل بكين أيضاً على تعزيز الجهود لإنشاء شركات تقنية محلية رائدة على مستوى العالم، حيث تعمل الشركات الصينية المدعومة من الحكومة على ما يبدو على تصنيع منتجات للشركات العالمية بما في ذلك أبل.

ووفقاً لتقرير Nikkei، من المقرر أن تقوم شركة Luxshare Precision Industry Co Ltd الصينية بصناعة ما يصل إلى 3% من هواتف السلسلة الجديدة من آيفون 13، وستقوم شركة Lens Tech Co بتوريد أغلفة معدنية فيما ستقوم Sunny Optical Tech Group Co Ltd بتزويد عدسات الكاميرا الخلفية. كما ستورد BOE Tech Group Co Ltd المكونات.

قال رئيس شركة أبل، تيم كوك، في يوليو، إن هناك "بعض النقص"، وإنه كان من الصعب الحصول على مجموعة كاملة من الأجزاء في غضون المهل الزمنية.

ووصف المحلل في شركة دي إيه دافيدسون، توم فورتي، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، قائلاً: "تيم كوك يجمع بين منصب الرئيس التنفيذي وجزء آخر دبلوماسي ... لقد أثبت كوك قدرته على تمكين أبل من الاستمرار في الاستفادة من الصين من ناحية سلسلة التوريد وتوليد الكثير من الإيرادات من بيع المنتجات للمستهلكين الصينيين"، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز".

وأفادت رويترز العام الماضي بأن شركة فوكسكون التايوانية شكلت فريق عمل لدرء النفوذ المتزايد لشركة صناعة الإلكترونيات الصينية Luxshare والنظر فيما إذا كانت الشركة مدعومة من أي كيان حكومي صيني.

قالت صحيفة Nikkei، إن Luxshare فازت بطلبات شراء على Foxconn وPegatron Corp، وستبدأ في صناعة هاتف آيفون 13 برو هذا الشهر.