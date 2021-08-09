بيع أكبر يخت شخصي في العالم بـ 278 مليون دولار

تم بيع اليخت الفاخر المعروف باسم الأخطبوط "Octopus" الذي يبلغ طوله 414 قدماً، والمملوك للشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، الراحل بول ألين والذي تم عرضه مؤخراً مقابل 235 مليون يورو (278 مليون دولار)، إلى مشترٍ لم يكشف عنه.

يأتي البيع وسط ارتفاع قياسي في سوق القوارب الفاخرة في العالم، حيث أدى الارتفاع الكبير في الثروة الشخصية بسبب الأسواق المزدهرة والاهتمام المكتشف حديثاً بالترفيه الخاص والتباعد الاجتماعي بين فاحشي الثراء، إلى زيادة مبيعات اليخوت الفاخرة الجديدة والمستعملة على حدٍ سواء.

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تم بيع 219 يختاً فاخراً في الربع الأول من هذا العام، أي أكثر من ضعف العدد خلال نفس الفترة من عام 2020، وفقاً لخدمة تقييم السفن Vessels Value.

كما يتم تجاوز اليخوت الصغيرة التي يبلغ طولها 100 قدم، وقد دبت الحياة من جديد في سوق اليخوت المستعملة الراكدة في بعض الأحيان، فجأة حيث لا يرغب العملاء في الانتظار بضع سنوات للحصول على يخت جديد مخصص لهم.

وتعتبر اليخوت الاستكشافية مثل "Octopus" فئة مفضلة بشكل خاص، فهي قادرة على الإبحار لمسافة 9000 ميل دون الحاجة إلى التوقف لإعادة التزود بالوقود، كما تقلل عدد مرات التوقف في المنافذ، وبالتالي فرص الفيروسات للتسلل إلى الضيوف والطاقم.

تم طرح "Octopus" في السوق بعد حوالي عام من وفاة ألين في 2018، وتم عرضه في الأصل بسعر 295 مليون يورو، وفقاً لإدراجه الأولي.

ويعد اليخت أطول بمقدار الثلث من ملعب كرة القدم، وهو واحد من أكبر اليخوت في العالم، وقادر على السفر إلى ما وراء مناطق البحر الكاريبي والبحر الأبيض المتوسط الساخنة.

أكد متحدث باسم Burgess، أحد وسطاء اليخوت الفاخرة الذين تم تعيينهم لتسويق السفينة المكونة من 8 طوابق، جنباً إلى جنب مع Fraser Yachts، عملية البيع لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.

ويعتزم المالك الجديد إتاحة "Octopus" للتأجير لأول مرة اعتباراً من العام المقبل من خلال شركة اليخوت Camper & Nicholsons، وفقاً لصحيفة SuperYacht Times، التي أعلنت عن البيع لأول مرة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

يمكن أن تستوعب كابينات القارب الـ 13 نحو 26 ضيفاً ولديها أيضاً مساحة تتسع لـ 63 من أفراد الطاقم. كما تشمل الميزات الأخرى مصعدين ومهبطين للطائرات المروحية ومرآب للسيارات وطائرات الهليكوبتر وغواصة تتسع لـ 8 أشخاص.

وتبلغ قيمة اليخت 208 ملايين دولار، باستثناء الغواصة وغيرها من المعدات المتخصصة، وفقاً لتقديرات Vessels Value.

شارك ألين في تأسيس شركة مايكروسوفت مع بيل غيتس في عام 1975 وغادر في عام 1983. وحول حصته البالغة قيمتها 26 مليار دولار على مدى العقود الثلاثة التالية، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، إلى شركة فولكان Vulcan، حيث استحوذ ألين على فرق رياضية وعقارات وأصول فنية واستثمر في شركات ناشئة.

ولم يكن لـ ألين زوجة أو أطفال يرثون إمبراطوريته، على الرغم من أن أخته، جودي ألين، هي رئيسة فولكان.