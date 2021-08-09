لهذا السبب لن يؤثر متحور دلتا على الاقتصاد السعودي

قال رئيس ديوان الأعمال الأساسية للاستثمارات الاقتصادية، عمر بن أحمد باحليوه، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، إن الاقتصاد السعودي لا سيما الأنشطة غير النفطية بدأت تتحرك منذ بداية النصف الثاني من 2021، في دليل على أن هناك حركة سواء بضخ سيولة في السوق أو إعادة نشاط القطاع الخاص بعد ركود خلال فترة جائحة كورونا وعودة زيادة الاستهلاك وزيادة القوة الشرائية.

وأضاف أنه يوجد انتعاش في القوة الشرائية بعدد من الأنشطة، مع تعافي ملحوظ في الأنشطة غير النفطية، وبدء الحكومة الإنفاق على مشاريع بنية تحتية وتشغيل، وهو ما رفع الأنشطة الحكومية ودفع إلى زيادة النمو.

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وأوضح عمر بن أحمد باحليوه، أن السوق السعودي بدأ التحرك منذ يوليو الماضي، بعد فترة شهر رمضان من أبريل إلى مايو وفترة ما بين شهر رمضان وموسم الحج، وكان هناك نوع من الركود، ومع انتهاء موسم الحج قبل أسبوعين، سيبدأ نشاط الحركة الاقتصادية في المملكة، خلال الفترة من شهر المحرم من السنة الهجرية الجديدة إلى شهر شعبان المُقبل، وسيكون هناك نشاط في الاقتصاد السعودي والقوة الشرائية والدورة الاقتصادية الداخلية.

وتابع رئيس ديوان الأعمال الأساسية للاستثمارات الاقتصادية:

"هذا سيجعل الاقتصاد متحرك ومتنامي وسط تفاؤل بخروج الاقتصاد السعودي من بوتقة كوفيد-19 ويتجه بقوة إلى النمو".

وأشار باحليوه، إلى أن المملكة من أفضل الدول في إدارة أزمة كورونا بشكل احترافي ومهني وقوي، ولن يؤثر فيروس دلتا مباشرة على الاقتصاد السعودي، بل ربما يؤثر على الأسواق العالمية في استهلاك النفط والتجارة العالمية، لافتا إلى أن السوق السعودي تحت السيطرة، واستطاعت القيادة إدارة الأزمة بشكل احترافي، متابعاً: "لن نرى تأثير لمتحورات كورونا الجديدة أو السابقة".

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نمواً إيجابياً لأول مرة منذ بدء جائحة كوفيد-19، بنسبة قدرها 1.5% في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وفقاً للتقديرات السريعة الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الاثنين.