وسط الجدل حول جدواها كعملة.. كيف يمكن إنفاق بيتكوين؟

مع انخراط مزيد من الأشخاص في العملات المشفرة والاستثمار فيها، يطل بشكل متكرر سؤال هام وهو كيف يمكن إنفاق العملة المشفرة التي يتم جمعها؟

هذا جعل الكثير من الناس متشككين، في إطار الاعتقاد السائد بأن العملات المشفرة أصول مضاربية وليست جاهزة بعد لاستخدامها في الإنفاق اليومي.

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ونظرًا لكونها حديث الساعة في الوقت الحالي، فإنه يمكن القول إن بعض الشركات بدأت في قبول العملات المشفرة كوسيلة للدفع مقابل خدماتها، لأنها يمكن أن تشكل أيضًا استثمارًا مربحاً لها.

هذه بعض الطرق التي يمكن من خلالها إنفاق العملات المشفرة خاصة بيتكوين:

ألعاب الفيديو

إذا كنت لاعبًا أو متحمسًا لبعض العملات المشفرة، فإن الألعاب هي إحدى طرق إنفاقها.

وقد بدأت العلامات التجارية مثل Microsoft في تقديم ألعاب فيديو تقبل بيتكوين كوسيلة للدفع، ويتم الدفع مقابل بعض تطبيقات الألعاب عن طريق عملة بيتكوين أيضًا.

طلب الطعام

هناك مطاعم ومقاهٍ تقبل بيتكوين كوسيلة لدفع ثمن الأطعمة والمشروبات. وكل ما عليك فعله هو امتلاك محفظة رقمية والاستعداد لتحويل المبلغ مقابل الوجبة، حتى إن هناك مقهى في مدينة براغ يقبل بيتكوين فقط.

السفر

مع شركات السفر مثل Expedia و CheapAir، يمكنك الدفع بسرعة مقابل حجوزات الفنادق أو تذاكر الطيران باستخدام بيتكوين. ويعمل بعض وكلاء السيارات على قبول العملة المشفرة كوسيلة للدفع أيضاً.

وسيلة سهلة للتبرع

واحدة من أسهل الطرق للتبرع هي عملة بيتكوين، إذ يمكن أن ترتفع قيمتها مع مرور الوقت، كما أنها تتيح حجب هوية المتبرع.

وإذا كان الشخص يمتلك مؤسسة خيرية أو يدير منظمة غير ربحية، فيمكنه فتح محفظة لتلقي العملات المشفرة كإحدى طرق التبرع المقبولة.

من ناحية أخرى، هناك منصات تمكن من إنفاق بيتكوين مباشرة.. أبرزها:

Overstock

هذا المتجر الإلكتروني للبيع بالتجزئة يمكنك من استخدام عملة بيتكوين لشراء منتجات وسلع منزلية. ويستخدم منصة Coinbase لمعالجة المدفوعات.

New Egg

إن كنت مهتماً بالتكنولوجيا وأدواتها، فيمكنك الدفع مقابل جميع احتياجاتك من الأدوات الذكية باستخدام بيتكوين على منصة

New Egg.

Virgin Atlantic

ترغب شركة فيرجن أتلانتيك في أن تجعل سياحة الفضاء حقيقة واقعة، وقد سمحت بالدفع مقابل رحلاتها الفضائية باستخدام عملة بيتكوين.

Wikipedia

ويكيبيديا هي منظمة غير ربحية تعمل على أساس التبرعات التي تتلقاها، إذ يمكن التبرع لها بواسطة بيتكوين.

Name cheap

تعد أسماء النطاقات ضرورية للحصول على موقع ويب جديد، ويمكن أن تكلف الكثير من المال.

موقع Name cheap يقبل بيتكوين كدفعة مقابل موقع ويب جديد أو اسم نطاق.

PizzaforCoins

يعد الطعام ضروريًا للحياة اليومية، لذا بالإمكان تحويل عملات بيتكوين إلى بيتزا ساخنة من PizzaforCoins.

وتتجه المزيد من الشركات نحو قبول عملة بيتكوين كمدفوعات، حيث بدأت منصات معالجة الدفع في التعامل مع شبيهات Shopify و square و stripe، مما يسمح للأشخاص بدمج نموذج دفع بيتكوين في أعمالهم أو موقعهم على الويب.

يذكر أن شركة تسلا للسيارة الكهربائية كانت من بين أوائل الشركات الكبرى التي أعلنت قبولها بيتكوين مقابل شراء سياراتها، لكن الرئيس التنفيذي إيلون ماسك سرعان ما أعلن تعليق المدفوعات باستخدام العملة المشفرة، وربط استئنافها بحل معضلة استهلاك تعدين بيتكوين الكبير للطاقة.