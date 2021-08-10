انهيار مبيعات تسلا في الصين.. هل التهمتها التنانين؟

تراجعت مبيعات شركة تسلا من السيارات صينية الصنع في الصين بشكل حاد الشهر الماضي بعد سلسلة من الدعاية السلبية التي بلغت ذروتها في استدعاء كل سيارة تقريباً باعتها الشركة.

وأعلنت شركة تسلا عن شحنات محلية من الصين بلغت 8621 وحدة فقط في يوليو، وهو انخفاض بنسبة 69% عن شهر يونيو عندما قام مصنع تسلا في شنغهاي بشحن 28138 سيارة إلى السوق المحلية. ومع ذلك، ارتفعت الصادرات إلى 24347 مقابل 5017، مع توجه معظم تلك المركبات إلى أوروبا. وهذا يعني أن إجمالي شحنات تسلا في الصين في يوليو انخفض بنسبة 0.6% فقط إلى 32968.

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فبعد أن استمتعت في البداية بترحيب صيني كبير كونها صانع السيارات الأجنبي الوحيد المسموح له بامتلاك عملياته المحلية بالكامل، عانت تسلا من سلسلة من الانتكاسات هذا العام. حيث أعقب احتجاج قام به مالك ساخط في معرض شنغهاي للسيارات في أبريل، والذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، سلسلة من الحوادث والمخاوف التنظيمية بشأن السلامة وخدمة العملاء.

في الوقت نفسه، تواجه تسلا منافسة شرسة من شركات سيارات كهربائية محلية ناشئة مثل نيو Nio Inc، وXpeng Inc، ولي أوتو، والتي جمعت للتو 1.5 مليار دولار في طرح في بورصة هونغ كونغ للمساعدة في تمويل عمليات البحث والتطوير وتوسيع البنية التحتية.

وسلمت لي أوتو 8589 سيارة في يوليو، بينما باعت Xpeng نحو 8040 سيارة الشهر الماضي، كما سلمت نيو 7931، حيث يعد الشهر الأول الذي سجلت فيه الشركات الناشئة المحلية عمليات تسليم مماثلة للعملاق الأميركي.

وبشكل عام، انخفضت مبيعات السيارات والمركبات الرياضية والمركبات متعددة الأغراض بنسبة 6.4% في يوليو عن العام السابق إلى 1.52 مليون وحدة، حسبما أظهرت بيانات جمعية السيارات الصينية PCA اليوم الثلاثاء. فيما ارتفعت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة، والتي تشمل السيارات الكهربائية والهجينة الموصولة بالكهرباء، بنسبة 170% تقريباً مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 222،000، مدفوعة بالأداء القوي من BYD وتسلا وSAIC Corp.