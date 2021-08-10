.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ثروة لـ"العربية": حققنا نموا بـ 5 أضعاف للأموال المدارة بنهاية 2020

  • الخط
الأسواق العالمية

ثروة لـ"العربية": حققنا نموا بـ 5 أضعاف للأموال المدارة بنهاية 2020

عدد المستخدمين تجاوز 45 ألفا

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت الشريك المؤسس في ثروة sarwa ، ندين مزهر، إن شركتها الناشئة حققت نموا بنحو 5 أضعاف في الأموال تحت الإدارة بنهاية عام 2020.

وأضافت في حديثها للعربية أن الشركة ضاعفت الأصول تحت الإدارة (AUM) منذ بداية عام 2021 مقارنة بنهاية عام 2020.

وذكرت أن عدد مستخدمي الشركة حاليا يفوق 45 ألفا، وهم المسجلون بخدمات الشركة.

مع ارتفاع التضخم.. هل ستقبل مصر على تحريك أسعار الفائدة؟ قصص اقتصادية المركزي المصري مع ارتفاع التضخم.. هل ستقبل مصر على تحريك أسعار الفائدة؟

وشركة ثروة تساعد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ مخاطر محدودة، ﺣﻴﺚتستخدم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ ﻟﺘﺒﺴﻴﻂ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻭتوفر ﺃﻓﻀﻞ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻤﻜﻦ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ اﻟﺘﻮاﺯﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ اﺳﺘﺜﻤﺎﺭ اﻷﺭﺑﺎﺡ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ، ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ.

وذكرت مزهر أن إيرادات الشركة ترتفع عاما بعد عام، و"لدينا منتجات نطلقها لتلبية احتياجات السوق، بهذه الطريقة نستيطع جني الأرباح حتى لو كانت التكلفة لدى العميل منخفضة جدا".

وقالت إن شركتها موجودة حاليا بالإمارات، و"لدينا خطط توسع بالسعودية، ونعمل مع السلطات التنظيمية هناك حاليا"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن لدى الشركة عملاء من جميع الدول العربية.

وتعتزم الشركة لإطلاق منصة ثروة تريد في الربع الرابع من العام الجاري، وهي عبارة عن منصة للتداول بدون عمولات، وأطلقت منذ شهر ثروة كريبتوSARWA CRYPTO للعملات المشفرة.

وقالت إن ثروة كريبتو تتبع نهج المحافظ المتنوعة بحيث يتم الاستثمار في محافظ متنوعة عالميا تكون نسبة بيتكوين بها 5%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اصطحب اصطحب "ثعبان كوبرا" معه.. سائق أجرة مصري يتسبب بمقتل 4
بمواصفات غير مسبوقة.. هكذا ستكون أجهزة آيفون الجديدة بمواصفات غير مسبوقة.. هكذا ستكون أجهزة آيفون الجديدة
الأكثر قراءة
فاجعة إنسانية.. وفاة معلم مصري فور تلقيه نبأ وفاة ابنيه بحادث مروع   فاجعة إنسانية.. وفاة معلم مصري فور تلقيه نبأ وفاة ابنيه بحادث مروع  
واقعة مؤلمة.. مصرية كادت تقتل ابنتها بسيارتها لخلعها الحجاب  واقعة مؤلمة.. مصرية كادت تقتل ابنتها بسيارتها لخلعها الحجاب 
ما حقيقة الانفجار الشمسي الذي تسبب بارتفاع درجة حرارة الأرض؟ ما حقيقة الانفجار الشمسي الذي تسبب بارتفاع درجة حرارة الأرض؟
عالم أحياء بارز يحذر من الوباء العالمي القادم! عالم أحياء بارز يحذر من الوباء العالمي القادم!
مفاجأة.. برشلونة يقدم عرضه الأخير لإبقاء ميسي مفاجأة.. برشلونة يقدم عرضه الأخير لإبقاء ميسي
مصر.. فيديو بمواقع التواصل يعيد طفلاً سعودياً تاه عن أسرته مصر.. فيديو بمواقع التواصل يعيد طفلاً سعودياً تاه عن أسرته
قبل أن تذهب
هكذا أسهمت الإجراءات المائية المحيطة بالعراق بإحداث أكبر كارثة مائية في البلاد
هكذا أسهمت الإجراءات المائية المحيطة بالعراق بإحداث أكبر كارثة مائية في البلاد
اكتشف المزيد