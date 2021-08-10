ثروة لـ"العربية": حققنا نموا بـ 5 أضعاف للأموال المدارة بنهاية 2020

قالت الشريك المؤسس في ثروة sarwa ، ندين مزهر، إن شركتها الناشئة حققت نموا بنحو 5 أضعاف في الأموال تحت الإدارة بنهاية عام 2020.

وأضافت في حديثها للعربية أن الشركة ضاعفت الأصول تحت الإدارة (AUM) منذ بداية عام 2021 مقارنة بنهاية عام 2020.

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وذكرت أن عدد مستخدمي الشركة حاليا يفوق 45 ألفا، وهم المسجلون بخدمات الشركة.

وشركة ثروة تساعد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ مخاطر محدودة، ﺣﻴﺚتستخدم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ ﻟﺘﺒﺴﻴﻂ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻭتوفر ﺃﻓﻀﻞ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻤﻜﻦ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ اﻟﺘﻮاﺯﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ اﺳﺘﺜﻤﺎﺭ اﻷﺭﺑﺎﺡ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ، ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ.

وذكرت مزهر أن إيرادات الشركة ترتفع عاما بعد عام، و"لدينا منتجات نطلقها لتلبية احتياجات السوق، بهذه الطريقة نستيطع جني الأرباح حتى لو كانت التكلفة لدى العميل منخفضة جدا".

وقالت إن شركتها موجودة حاليا بالإمارات، و"لدينا خطط توسع بالسعودية، ونعمل مع السلطات التنظيمية هناك حاليا"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن لدى الشركة عملاء من جميع الدول العربية.

وتعتزم الشركة لإطلاق منصة ثروة تريد في الربع الرابع من العام الجاري، وهي عبارة عن منصة للتداول بدون عمولات، وأطلقت منذ شهر ثروة كريبتوSARWA CRYPTO للعملات المشفرة.

وقالت إن ثروة كريبتو تتبع نهج المحافظ المتنوعة بحيث يتم الاستثمار في محافظ متنوعة عالميا تكون نسبة بيتكوين بها 5%.