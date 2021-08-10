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صانع "بابجي" ينهار في كوريا بأول أيام تداوله

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صانع "بابجي" ينهار في كوريا بأول أيام تداوله

كرافتون تخطط لإطلاق نسخة جديدة من بابجي قبل نهاية العام

دبي - العربية.نت

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تراجعت شركة كرافتون Krafton Inc، التي ابتكرت لعبة الفيديو بابجي PUBG: Battlegrounds، في أول ظهور لها يوم الثلاثاء بعد أن بلغت قيمة اكتتابها العام الأولي 3.8 مليار دولار، حيث كان الأكبر في كوريا الجنوبية منذ أكثر من عقد.

وانخفضت أسهمها بنسبة 20% خلال الجلسة قبل أن تسترد بعضاً من خسائرها لتغلق على انخفاض بنسبة 8.8%، حيث أصبحت أول سهم يدرج في بورصة KOSPI الرئيسية وينخفض عند طرحه لأول مرة هذا العام.

وخفضت الشركة المدعومة من عملاق الألعاب الصينية تينسنت هولدينغز Tencent Holdings، تقييمها بأكثر من 1 تريليون وون (870 مليون دولار) بعد أن شكك المنظمون في تقييمها، حيث تصارع الشركة مع مخاوف المستثمرين بشأن اعتمادها على لعبة بابجي PUBG في جميع الإيرادات تقريباً.

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ويعد طرح كرافتون هو ثاني أكبر طرح في كوريا الجنوبية بعد إدراج شركة سامسونغ لتأمينات الحياة Samsung Life Insurance Co في عام 2010 والتي بلغ حجمه 4.3 مليار دولار.

تحاول الشركة البالغة من العمر 14 عاماً، والتي تدير خمسة استوديوهات للألعاب، التحول إلى عملاق ترفيهي من خلال تقديم أفلام رسوم متحركة ومحتوى تفاعلي قائم على التعلم العميق حول عالم PUBG الخيالي. كما تخطط لإطلاق لعبة جديدة تحت اسم PUBG: New State، في وقت لاحق من هذا العام.

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