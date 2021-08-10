ناتكو لـ "العربية": نحتاج 700 مليون جنيه لتمويل مشاريع الشركة الخضراء في مصر 

قال رئيس الشركة الوطنية للسيارات "ناتكو"، ياسر صالح، إن نسبة السندات الخضراء التي تعتزم الشركة إصدارها من إجمالي السندات التي تعتزم طرحها بقيمة مليار جنيه، تتراوح بين 60 إلى 65% من إجمالي قيمة الإصدار.

وأضاف في حديثه للعربية أن الاستثمار الذي تعتزم الشركة القيام به في الطاقة المتجددة، والمشاريع الخضراء يتطلب من 600 إلى 700 مليون جنيه على الأقل لبداية الاستثمار.

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ووقعت الشركة الوطنية للسيارات "ناتكو" مع شركة "بلتون" لترويج وتغطية الاكتتاب إحدى شركات بلتون المالية القابضة اتفاقية لتصبح المستشار المالي لإصدار سندات في السوق المصري بقيمة مليار جنيه، على أن يتم تخصيص جزء من ذلك الطرح للسندات الخضراء للتوسع في مجال السيارات الكهربائية وتصنيع شواحن السيارات وإنشاء محطات الشحن ومراكز التوزيع وخدمات ما بعد البيع.

وتعد "نانكو" أول شركة في مصر تدرس إصدار سندات خضراء، فيما تعتزم الشركة طرح حصة من أسهمها في البورصة المصرية.

وأشار إلى أن التحول من المحركات الطبيعية للمحركات الكهربائية هو اتجاه طبيعي لشركات صناعة السيارات كلها وبحلول 2025 وحتى 2030، ستكون نسبة السيارات التقليدية قليلة مقارنة بالسيارات الكهربائية.

وأوضح أن التوقيت الحالي مثالي لتقديم السيارات الكهربائية وإنشاء البنية التحتية لها في مصر والمنطقة العربية.

وتابع: "مجموعة ناتكو ترى أن الوقت مثالي لإصدار تلك السندات لكي تقوم بتمويل عمليات توسيع شبكة توزيع مرسيديس في مصر، وبالتالي تقديم السيارات الكهربائية ومحطات الشحن وتصنيع محطات الشحن في مصر وتصديرها للمنطقة العربية".

وذكر أن تكلفة السندات الخضراء مغرية حاليا للاستثمار فيها وتمويل احتياجات الشركة.

وأضاف أن التفكير حاليا في طرح بعض أسهم الشركة في البورصة المصرية، سيلقى قبولا في الأسواق المالية بسبب موقف الشركة ماليا وتشغيليا، والخطة الطموحة لمساندة مخططات الدولة.

وقال إن النسبة التي من المقرر طرحها يتم تحديدها مع المستشار المالي للشركة.

وتعتزم الشركة التوسع في مجال بيع وتوزيع وصيانة وشحن السيارات الكهربائية من خلال البدء في إنشاء شبكة من محطات الشحن العادية والسريعة وفائقة السرعة لدعم كافة أنواع بروتوكولات الشحن الأوروبي والصيني والأميركي في جميع محافظات الجمهورية وذلك لمسايرة التوجه الدولي والمحلي في مجال التحول لحلول النقل الكهربائي المستدامة.

وتخطط الشركة لتقديم حزمة من الحلول التقنية المبتكرة لأول مرة في مصر والمنطقة لتسهيل وتشجيع المستهلكين على اقتناء واستعمال السيارات الكهربائية بجميع أنواعها وفئاتها.

وتقوم المجموعة حالياً بدراسة تصنيع شواحن السيارات الكهربائية مع شركاء محليين ودوليين للاستعمال الخاص والعام من خلال الذراع الصناعي للمجموعة متمثل في الشركة المصرية الألمانية للسيارات (إجا). حيث تقوم حاليا بتصنيع سيارات ركوب "مرسيدس-بنز" ذات الدفع الرباعي في مصر.