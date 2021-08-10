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هذه خسائر قطاع السياحة والسفر في دول الخليج بسبب كورونا

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اقتصاد الخليج

هذه خسائر قطاع السياحة والسفر في دول الخليج بسبب كورونا

خسائر قطاع الفنادق الخليجية تصل إلى 15 مليار دولار

دبي - العربية.نت

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توقع تقرير صادر عن شركة Frost & Sullivan، أن يتكبد قطاع السياحة والسفر في دول الخليج خسائر بقيمة 60 مليار دولار بسبب تداعيات جائحة كورونا.

تراكمت خسائر قطاع الفنادق لتصل إلى 15 مليار دولار، ولفت التقرير إلى أن نمو قطاع السياحة والسفر في منطقة الخليج بلغ 10% خلال السنوات الخمس الماضية.

وبناء على هذا النمو كان من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق على القطاع إلى 110 مليارات دولار في عام 2020، إلا أن تفشي كورونا أحبط هذه التوقعات.

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ووفقا لبيانات المركز الإحصائي الخليجي، فقد انخفض عدد السياح إلى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 71% خلال العام 2020، كما انخفض عدد الرحلات الجوية بنسبة 65%.

أما بالنسبة للسياحة العالمية، فالانخفاض الحاد بنحو مليار سائح حول العالم في 2020، بنسبة 73% عن 2019، أدى إلى خسارة اقتصادية قدرها 2.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يكون الرقم مماثلا هذا العام ويعتمد على وتيرة التطعيم ضد Covid-19.

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