ارتفاع الطلب على الطاقة المتجددة يلهب هذه المعادن الثلاثة

توقعت شركة الاستشارات وود ماكنزي أن يؤدي الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة إلى زيادة الطلب على المعادن الأساسية في السنوات القادمة.

وقال محللون في شركة استشارات الطاقة إنه في الوقت الذي تفي فيه الحكومات بالتزاماتها للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، فإن الاعتماد المتزايد على الطاقة الشمسية سيعزز الطلب على العديد من المعادن غير الحديدية.

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حدد مؤلفو التقرير 3 معادن تستفيد من هذا النمو في الطلب، وهي الألومنيوم والنحاس والزنك، كما وضعوا ثلاثة سيناريوهات محتملة للمعادن، مع نمو الطلب لكل منها اعتماداً على نجاح الجهود الدولية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

بموجب اتفاقية باريس - وهي صفقة تاريخية تم تبنيها في عام 2015 ووقعتها 196 دولة - وافقت الدول على إطار عمل لمنع درجات الحرارة العالمية من الارتفاع بأكثر من درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة.

الألومنيوم

يفترض سيناريو الحالة الأساسية لشركة وود ماكينزي Wood Mackenzie أنه بحلول نهاية القرن، ستكون درجات الحرارة قد ارتفعت بمقدار 2.8 إلى 3 درجات مئوية عن أوقات ما قبل العصر الصناعي.

في هذه الحالة، سيرتفع الطلب على الألمنيوم من قطاع الطاقة الشمسية من 2.4 مليون طن في عام 2020 إلى 4.6 مليون طن في عام 2040.

وعادة، يتم استخدام الألومنيوم في إطارات الألواح الشمسية وأجزائها الهيكلية، كما أشار كامل ولازلي، كبير محللي الأبحاث في Wood Mackenzie.

وقال المحللون إنه إذا تم الإبقاء على ارتفاع درجة الحرارة العالمية بين 1.5 و2 درجة مئوية، فإن ذلك يعني أن الطلب على الألمنيوم للطاقة الشمسية قد يرتفع أكثر من 4 مرات ويصل إلى ما بين 8.5 مليون طن و10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2040.

وفي سيناريو المناخ الأكثر تفاؤلاً، حيث تم تبني مصادر الطاقة المتجددة بسهولة أكبر للحد من ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، سيشكل الطلب من قطاع الطاقة الشمسية 12.6% من إجمالي استهلاك الألمنيوم العالمي بحلول عام 2040 - ارتفاعاً من 3% في عام 2020.

النحاس

قال وود ماكنزي إن الطلب على النحاس - المستخدم في كابلات نقل الجهد العالي والمنخفض ومجمعات الطاقة الشمسية الحرارية - من المقرر أيضاً تحقيق "مكاسب ملحوظة" حيث تصبح الطاقة الشمسية أكثر انتشاراً.

وتوقع سيناريو الحالة الأساسية للتقرير أن الطلب على النحاس الناتج عن توليد الطاقة الشمسية سيرتفع من 0.4 مليون طن في عام 2020 إلى 0.7 مليون طن سنوياً بحلول عام 2040.

فيما سيزداد استهلاك النحاس في قطاع الطاقة الشمسية إلى 1.3 مليون طن بحلول عام 2040 إذا تم وضع حد للاحترار العالمي عند درجتين مئويتين.

وزعم التقرير أنه في حالة اقتصار ارتفاع درجات الحرارة على 1.5 درجة مئوية، فمن المتوقع أن يقفز استهلاك الصناعة للمعدن الأحمر إلى 1.6 مليون طن سنوياً خلال العقدين المقبلين.

الزنك

وفي الوقت نفسه، أشار المحللون إلى أن طلاء الزنك فقط هو الذي يمكن أن يوفر حماية رخيصة وطويلة الأمد من التآكل، باستخدام المعدن المستخدم في الأجزاء الهيكلية للألواح الشمسية.

وقال وود ماكنزي إن منشآت الطاقة الشمسية تستهلك حالياً حوالي 0.4 مليون طن من استهلاك الزنك العالمي السنوي.

إذا كانت درجات الحرارة العالمية في طريقها للارتفاع بمقدار 2.8 إلى 3 درجات مئوية بحلول نهاية هذا القرن، فمن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 0.8 مليون طن بحلول عام 2040.

ومع ارتفاع درجات الحرارة إلى درجتين مئويتين، سيزداد استهلاك الزنك إلى 1.7 مليون طن سنوياً بحلول عام 2040. إذا تم اقتصار الاحترار بنجاح على 1.5 درجة مئوية، فإن استهلاك الزنك في قطاع الطاقة الشمسية سيرتفع إلى 2.1 مليون طن سنوياً بحلول عام 2040، وفقاً للمحللين وتوقع.

كانت توقعات Wood Mackenzie للمعادن الثلاثة حول الطلب القادم من صناعة الطاقة الشمسية، ولم تتكهن بإجمالي الطلب العالمي.

أشار ولازلي في مذكرة Wood Mackenzie إلى أن انخفاض تكاليف الإنتاج ومكاسب الكفاءة قد أدى إلى خفض سعر الطاقة الشمسية في جميع أنحاء العالم.

وقال: "نتيجة لذلك، أصبحت الطاقة الشمسية أرخص من أي تقنية أخرى في أجزاء كثيرة من الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم". "مع استمرار انخفاض التكاليف، سترتفع حصة الطاقة الشمسية من إمدادات الطاقة وستبدأ في استبدال أشكال أخرى من التوليد. وهذا يمثل فرصة كبيرة لقطاع المعادن الأساسية".