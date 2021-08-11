المحاور الأساسية لميزانية أميركيا الجديدة.. تعرف عليها

اتخذ الديمقراطيون في مجلس الشيوخ خطوتهم الأولى نحو تمرير خطة إنفاق بقيمة 3.5 تريليون دولار، بينما يمضي الحزب قدماً في أجندة اقتصادية ضخمة.

وبعد أكثر من 14 ساعة، صوت المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على تمرير قرار الميزانية بأغلبية 50 صوتا إلى 49 صوتا، حيث يوجه الإجراء اللجان لصياغة مشروع قانون من شأنه أن ينفق ما يصل إلى 3.5 تريليون دولار على مبادرات المناخ، والإجازة مدفوعة الأجر، ورعاية الأطفال، والتعليم والرعاية الصحية.

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وتمثل الخطوة الأولى في عملية تسوية الميزانية، والتي ستسمح للديمقراطيين بالموافقة على خطتهم دون تصويت جمهوري في مجلس الشيوخ المنقسم 50-50، حيث اتحد الحزب الجمهوري ضد الاقتراح والزيادات الضريبية على الشركات والأثرياء والتي يخطط الديمقراطيون لاستخدامها لدفع ثمن الميزانية.

يأتي التصويت بالموافقة على القرار بعد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون للبنية التحتية بقيمة تريليون دولار من الحزبين يوم الثلاثاء. ويرى الديمقراطيون أن خطة الحزبين ومشروع قانون المصالحة الخاص بهم هما خطان مكملان لجدول أعمال يهدف إلى خلق فرص عمل، وإبطاء تغير المناخ، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

لن يمر أي من القوانين لأسابيع أو حتى أشهر. حيث سيحتاج مجلس النواب أيضاً إلى الموافقة على قرار الميزانية قبل أن يتمكن الكونغرس من صياغة التشريع النهائي وإقراره.

لتحقيق التوازن بين المصالح المتنافسة في تجمعها الحزبي، قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ديمقراطية من كاليفورنيا، إنها لن تتناول مشاريع قوانين البنية التحتية أو المصالحة حتى يمرر مجلس الشيوخ كلاهما. ومع ذلك، فقد واجهت بعض الضغوط من الوسطيين في حزبها لإجراء تصويت مستقل على خطة الحزبين.

لن يعود مجلس النواب من عطلة أغسطس حتى 20 سبتمبر. وبعد إقرار قرار الميزانية، من المقرر أن يغادر مجلس الشيوخ واشنطن حتى منتصف سبتمبر.

أعطى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ديمقراطي من نيويورك، اللجان هدفاً في 15 سبتمبر لتجميع أجزاء مشروع القانون معاً.

ويدعو القرار إلى توسيع الإجازة العائلية والطبية مدفوعة الأجر، وجعل رعاية الأطفال أكثر سهولة، وإنشاء كلية مجتمعية عالمية لمرحلة ما قبل الروضة وخالية من الرسوم الدراسية، وتوسيع الإعفاءات الضريبية الأسرية المعززة التي تم تمريرها خلال جائحة فيروس كورونا. كما توصي بتخفيض سن الأهلية للرعاية الطبية وتوسيع الفوائد لتشمل طب الأسنان والرؤية والسمع.

ويدعو الإجراء إلى توسيع الطاقة الخضراء والحد من تغير المناخ من خلال حوافز ضريبية للشركات وخصومات على المستهلكين ورسوم الملوثات.