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"أودي" تكشف النقاب عن Skysphere.. سيارة كهربائية وصفتها بـ"الوحش"

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سيارة أودي سكايسفير
سيارات كهربائية

"أودي" تكشف النقاب عن Skysphere.. سيارة كهربائية وصفتها بـ"الوحش"

الشركة تريد أن تنهي عصر محركات السيارات التقليدية بحلول 2026

دبي - العربية.نت

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كشفت شركة أودي الشركة المصنعة للسيارات عن أحدث سيارة اختبارية، من فئة السيارات الكهربائية المكشوفة أنيقة المظهر، ذات الطابع العدائي، والتي أطلقت عليها اسم سكايسفير Skysphere.

ويتميز النموذج الجديد بقاعدة عجلات قابلة للتكيف يمكنها تغيير الأحجام بناءً على أوضاع القيادة، فضلاً عن قمرة قيادة رقمية مع عجلة قيادة قابلة للسحب، كما تتمتع السيارة بتقنية القيادة الذاتية.

بدوره، قال رئيس أودي، هنريك فيندرز، خلال حدث إعلامي بمناسبة الكشف الرقمي عن السيارة يوم الثلاثاء: "هذا ما نسميه الفخامة التقدمية". "هذه ليست سيارة، إنها جهاز تجربة".

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وتمثل السيارة النموذجية ما تعتقد أودي أنه يمكن أن تحققه، على الأرجح في النصف الثاني من هذا العقد، حيث إنها تركز على السيارات الكهربائية وذاتية القيادة، وفقاً لمسؤولي الشركة.

وتخطط أودي لتقديم السيارات الكهربائية حصرياً بحلول عام 2033، بعد تقديم آخر مركباتها بمحرك احتراق داخلي في عام 2026.

أودي 1
أودي 1

وقالت أودي إن Skysphere مصمم للقيادة بنفسها ولكن لا يمكنه فعل ذلك في الوقت الحالي.

كما أنه ليس من الواضح مدى جدوى السيارة التي يمكنها تغيير الأحجام لنموذج الإنتاج. وفقاً لأودي، ومن المقرر أن يبلغ مدى قيادتها حوالي 310 أميال.

وأوضح فيندرز أن العلامات التجارية للسيارات مثل أودي بحاجة إلى التفكير فيما يمكن أن يكون ممكناً مع المركبات الكهربائية حتى لو لم تكن التقنيات المتقدمة، مثل قاعدة العجلات القابلة للتعديل، في الأفق حالياً.

أودي سكايسفير
أودي سكايسفير

"مركبتان في واحد"

وبصرف النظر عن التقنيات، تشير السيارة إلى اتجاه تصميم جديد للعلامة التجارية الفاخرة المملوكة لفولكس فاغن. حيث قال رئيس استوديو تصميم أودي في ماليبو، جايل بوزين، إن "الكثير من العناصر" للسيارة ستجعلها في سيارات الإنتاج في المستقبل.

أودي بشكل عدائي
أودي بشكل عدائي

وقال المسؤولون التنفيذيون في أودي إن السيارة أساساً "مركبتان في واحدة". الأول هو سيارة رودستر ذات قيادة عدوانية قادرة على الوصول إلى 60 ميلاً في الساعة في حوالي أربع ثوانٍ وتوفر حوالي 553 رطلاً من عزم الدوران. والثاني هو سيارة سياحية كبيرة الحجم ستقود نفسها وتمتد حوالي 10 بوصات للحصول على مقصورة أكبر وأكثر راحة.

ويرى فيندرز، أنها ليست مجرد دراسة تصميم، إنها مفهوم يوضح لنا، داخلياً وخارجياً، ما هو ممكن. "إنه مفهوم يوضح لنا كيف نجمع بين تجربة قيادة السيارات والتجربة الرقمية الغامرة. هذا اثنان في واحد".

عجلة قيادة السيارة
عجلة قيادة السيارة

تم الكشف عن السيارة يوم الثلاثاء في أسبوع مونتيري للسيارات 2021 في كاليفورنيا، وهو مهرجان للسيارات الراقية يتضمن معرض السيارات المرموقة.

مفاهيم جديدة

وتعد Skysphere هي الأولى في عائلة جديدة من السيارات النموذجية التي تركز على تغيير أودي من السيارات إلى "تجربة الأجهزة". ومن المقرر الكشف عن السيارة الثانية، التي تسمى Grandsphere، في 1 سبتمبر، تليها Urbansphere في النصف الأول من عام 2022.

مقصورة السيارة الداخلية
مقصورة السيارة الداخلية

يُقصد بمصطلح المجال أو "Sphere" أن يرمز إلى المساحة الداخلية للمركبات للسائقين والركاب، وفقاً لأودي.

يستخدم صانعو السيارات بشكل روتيني نماذج المركبات القياسية، لقياس اهتمام العملاء أو إظهار الاتجاه المستقبلي للمركبة أو العلامة التجارية.

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