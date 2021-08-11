رئيس كامكو للعربية: ارتفاع الأصول المدارة إلى 14 مليار دولار

ارتفع صافي أرباح شركة كامكو للاستثمار في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 547%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، ليصل إلى 4.7 مليون دينار، وعلى مدار النصف الأول من العام، نمت الأرباح الصافية للشركة بـ 262% إلى 6.3 مليون دينار.

عزت الشركة النتائج الإيجابية إلى زيادة صافي الربح من تقييم موجودات مالية بالقيمة العادلة، إلى جانب حصة الأرباح الناتجة من شركات زميلة.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة كامكو إنفست، فيصل منصور صرخوه، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، إن نمو إيرادات الشركة كان مدعوماً بنمو أسواق الأسهم بالمنطقة في النصف الأول من العام الجاري، لا سيما بأسواق السعودية والكويت والإمارات بعد ارتفاعها بشكل كبير، مشيراً إلى جودة إيرادات الشركة، لأن 54% من الإيرادات تأتي من الرسوم والعمولات ونمت تلك النسبة عن العام الماضي، بالإضافة إلى انخفاض المصروفات.

وأشار فيصل صرخوه، إلى زخم الاستثمارات المصرفية خلال النصف الأول وقيام الشركة كمدير مشارك في أكثر من 5 إصدارات إقليمية واستحواذات في قطاع التأمين وتخارج عملاء في إدارات الملكية الخاصة.

وأوضح أن ذراع الوساطة بالشركة واصل النمو مع ارتفاع التداولات في الأسواق.

وقال الرئيس التنفيذي إن إجمالي الأصول المدارة فاق 14 مليار دولار، بزيادة 9% بنهاية النصف الأول من 2021، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأضاف أن النصف الأول من 2021، كان مميزاً وقد لا يستمر بهذا الزخم، لكن هناك إيجابية بشكل عام مع صعود واستقرار أسعار النفط وانحسار الجائحة التي لا تزال مستمرة، مع حذر تجاه النمو الاقتصادي، بينما لا تزال الإيجابيات أكثر من السلبيات.

وأكد على مواصلة الاستثمار في القطاع العقاري، الذي يمثل 10% من إجمالي الأصول المدارة، وتبلغ الأصول العقارية نحو 1.4 مليار دولار، مع التركيز على الولايات المتحدة وبريطانيا، وذلك على العقارات التجارية المدرة للدخل.

وأوضح فيصل صرخوه، أنه رغم الأوضاع الصعبة خلال النصف الأول فإن المحفظة العقارية نمت، وارتفعت الصفقات عن 145 مليون دولار، وتوجد صفقات أخرى بالفترة المقبلة.