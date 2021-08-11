.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

واحدة من أكبر عمليات القرصنة.. سرقة عملات مشفرة بـ 600 مليون دولار

  • الخط
عملات رقمية مشفرة بيتكوين
عملات مشفرة
احتيال

واحدة من أكبر عمليات القرصنة.. سرقة عملات مشفرة بـ 600 مليون دولار

الأكبر في عالم التمويل اللامركزي

سان فرانسيسكو - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شبكة متخصصة في تحويل العملات المشفرة أمس الثلاثاء، أن قراصنة إلكترونيين قاموا باختراق أنظمتها الأمنية وخرجوا بـ"غنيمة" قياسية تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار.

نشرت شبكة "بولي نتورك" التماسا طلبت فيه من المتداولين الذي يديرون محافظ لتخزين العملات المشفرة، أن يتجنبوا الرموز المسروقة التابعة لمنصات "إيثريوم" و"بينانس تشين" و"أوكس بوليغون".

ووجهت "بولي نتورك" رسالة إلى القراصنة عبر تويتر، قالت فيها: "كمية الأموال التي قمتم بسرقتها هي الأكبر في عالم (ديفي)"، في إشارة إلى نظام التمويل اللامركزي.

وسط الجدل حول جدواها كعملة.. كيف يمكن إنفاق بيتكوين؟ قصص اقتصادية بيتكوين وسط الجدل حول جدواها كعملة.. كيف يمكن إنفاق بيتكوين؟

وأضافت: "هذه الأموال التي سرقتموها هي لعشرات الآلاف من أعضاء مجتمع العملات المشفرة".

وهددت "بولي نتورك" بالاستعانة بالشرطة، لكنها عرضت أيضا على مخترقيها فرصة "التوصل إلى تسوية".

ولم ترد وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي بشكل فوري على طلبات للتعليق بهذا الشأن.

وقالت "بولي نتورك" في سلسلة تغريدات: "نأسف للإعلان أننا تعرضنا لهجوم وتم تحويل أصول إلى حسابات يسيطر عليها الهاكرز"، كما نشرت عناوين يستخدمها المخترقون.

ولم ترد "بولي نتورك" أيضا على طلب من وكالة فرانس برس للتعليق، لكن مستخدمي تويتر أجروا حسابات وقدروا غنيمة القراصنة الإلكترونيين بنحو 600 مليون دولار.

هذا العام بلغ إجمالي عمليات سرقة العملات المشفرة والقرصنة والاحتيال اعتبارا من نهاية أبريل وحتى الآن نحو 432 مليون دولار، وفقا لتحليل أجرته شبكة "سيفرترايس" المتخصصة في حماية الأصول المشفرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد.. فيديو يوثق الاعتداء على دبلوماسي في جاكرتا شاهد.. فيديو يوثق الاعتداء على دبلوماسي في جاكرتا
لا إنترنت في البيوت بتركمانستان إلا لمن يقسم على القرآن لا إنترنت في البيوت بتركمانستان إلا لمن يقسم على القرآن
الأكثر قراءة
محام لبناني الأصل شهير دولياً يظهر في فيديو لحظة مقتله محام لبناني الأصل شهير دولياً يظهر في فيديو لحظة مقتله
اصطحب اصطحب "ثعبان كوبرا" معه.. سائق أجرة مصري يتسبب بمقتل 4
"فيديو الأهرامات" يورطه.. ملاحقة قضائية تنتظر "يوتيوبر" سوري
"أنا حر في أموالي".. ساويرس يقدم عرضا لفتاة الفستان
جديد المغدورة على يد صديقتها بمصر.. والدة الفتاة تفجر مفاجأة جديد المغدورة على يد صديقتها بمصر.. والدة الفتاة تفجر مفاجأة
دنيا سمير غانم تخرج عن صمتها.. وتكشف آخر ما قالته والدتها دنيا سمير غانم تخرج عن صمتها.. وتكشف آخر ما قالته والدتها
قبل أن تذهب
ضغوط أميركية جديدة على "الصحة العالمية" للتحقيق في الصين حول منشأ كورونا
ضغوط أميركية جديدة على "الصحة العالمية" للتحقيق في الصين حول منشأ كورونا
اكتشف المزيد