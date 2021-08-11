لن تسمع صوت محرك السيارات السريعة بعد 10 سنوات.. لماذا؟

قد لا نسمع صوت محرك السيارات السريعة بعد 10 سنوات من الآن، فثلثا مبيعات السيارات العالمية على الأقل ستكون كهربائية بحلول عام 2040 بحسب وحدة أبحاث الطاقة المتجددة في بلومبرغ.

يتزايد اعتماد السيارة الكهربائية بفضل التحسينات في كفاءة البطارية وانخفاض تكلفتها.

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في المتوسط السيارات الكهربائية اليوم يمكنها أن تقطع مسافة 359 كيلومترا قبل أن تحتاج إلى شحن، أكثر من ضعف المسافة منذ عام 2012، هذا إضافةً إلى توافر المزيد من نقاط الشحن، فقد تضاعفت نقاط الشحن عالمياً من 590 ألف نقطة في 2018 إلى 1.4 مليون نقطة في 2020.

أضافت الصين وحدها نحو نصف مليون نقطة شحن خلال نفس الفترة لتصل إلى أكثر من 800 ألف نقطة.

وفي أوروبا ارتفع عدد نقاط الشحن من 180 ألف نقطة إلى 400 ألف نقطة، كما أن تكلفة شحن بطارية الليثيوم تراجعت بـ 85% خلال عشر سنوات عند أقل من 20 سنتاً للكيلو واط ساعة.

بالمتوسط تحتاج السيارة الكهربائية نحو 30 كيلو واط في الساعة لقطع 150 كيلومتراً، أي 6 دولارات.