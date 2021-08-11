مبادلة تدعم شركة أميركية ناشئة في جولة تمويل بقيمة 100 مليون دولار

بلغت قيمة شركة بيع البرمجيات بيبول أيه آي People.ai الناشئة 1.1 مليار دولار في آخر جولة تمويل جمعت 100 مليون دولار بدعم من مستثمرين جدد ضمت بينهم شركة مبادلة للاستثمار وشركة أكاديان فنتشرز.

وقال مؤسس People.ai والرئيس التنفيذي أوليغ روجينسكي في مقابلة إن برامج الشركة يستخدم من قبل الشركات بما في ذلك زووم تكنولوجيز Zoom Technologies لتتبع أفضل الممارسات لموظفي المبيعات.

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وأضاف روجينسكي: "نمنح العملاء القدرة على الحصول على بيانات حول ما يقوم به فريقهم في الوقت الحالي وما الذي يجعل أفضل الموظفين جيدين للغاية".

ويمكن لبرنامج People.ai تسجيل وتحليل تقاويم الموظفين والمكالمات الهاتفية، مما يساعد الشركات على تحديد، على سبيل المثال، أفضل عدد من العملاء ليغطيه مندوب مبيعات واحد. وأضاف أن البرنامج يساعد الشركات أيضاً على زيادة أرباحها النهائية.

وبلغت قيمة People.ai في جولة التمويل السابقة 400 مليون دولار في عام 2019، وفقاً لموفر البيانات PitchBook.

قال روجينسكي إن People.ai، ومقرها في ريدوود سيتي، كاليفورنيا، تحقق إيرادات "بعشرات الملايين" على الرغم من أنها لم تحقق أرباحا بعد. وتمتلك الشركة براءات اختراع على تقنية الذكاء الاصطناعي التي تساعد برامجها على تصفية المكالمات الشخصية أو رسائل البريد الإلكتروني، للمساعدة في تجنب انتهاكات خصوصية الموظفين.

على الجانب الآخر يرى العضو المنتدب في Akkadian Ventures، مايك دينسديل، أن شركة بيبول أيه آي يمكنها ملء الفجوة، في ظل الصعوبات الكبيرة في التنبؤ بالمبيعات على الشركات.

بدوره، قال شريك مبادلة، عبد الله البنا، إن People.AI تبرز في سوق مزدحم لبرامج المبيعات. وأضاف أنه يعتقد أنه "سيكون هناك العديد من الفائزين" لأن فرصة السوق كبيرة جداً.