الصين تغلق جزئيا ثالث أكبر موانئ العالم ازدحاما بسبب كورونا

أغلقت الصين جزئياً ثالث أكثر موانئ الحاويات ازدحاماً في العالم بعد إصابة عامل بـ فيروس كورونا، مما يهدد بمزيد من الضرر لسلاسل التوريد الهشة بالفعل والتجارة العالمية مع اقتراب موسم التسوق الرئيسي.

وتم إيقاف جميع خدمات الحاويات الواردة والصادرة في محطة ميشان Meishan في ميناء نينغبو الأربعاء حتى إشعار آخر، بسبب "تعطل النظام"، وفقاً لبيان صادر عن الميناء. حيث قالت حكومة مدينة شرق الصين إن اختبار أحد الموظفين إيجابي لفيروس كورونا.

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وتمثل المحطة المغلقة حوالي 25% من شحنات الحاويات عبر الميناء، حسب حسابات شركة الاستشارات الأمنية GardaWorld، التي قالت "التعليق يمكن أن يؤثر بشدة على مناولة البضائع والشحن"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يعد هذا ثاني إغلاق مؤخراً لميناء صيني بسبب فيروس كورونا، بعد إغلاق ميناء يانتيان في مقاطعة شينزين من أواخر مايو لمدة شهر تقريباً. وأدى ذلك إلى تراكم البضائع في المصانع وساحات التخزين، ومن المحتمل أيضاً رفع أسعار الشحن المرتفعة بالفعل، والتي بلغت مستويات قياسية ومصدراً للتضخم.

الخوف هو أن هذا الاضطراب الجديد سيزيد من إجهاد الشحن وإمدادات البضائع، ويثبط النمو ويرفع الأسعار. قد يكون الإغلاق الممتد في نينغبو مؤلماً بشكل خاص للاقتصاد العالمي لأن التجارة المنقولة بحراً عادةً ما ترتفع في نهاية العام حيث تقوم الشركات بشحن منتجات عيد الميلاد والعطلات.

بالإضافة إلى المحطة المغلقة، من المحتمل أن تتباطأ حاويات الشحن عبر المحطات الأخرى في الميناء. كما لن يقبل الميناء الآن سوى الحاويات في غضون يومين من وقت وصول السفينة المقدر، وفقاً لبيان صادر عن شركة الشحن والخدمات اللوجستية CMA CGM SA.

كانت أكبر الصادرات عبر نينغبو في النصف الأول من هذا العام هي السلع الإلكترونية والمنسوجات والسلع المصنعة المنخفضة والعالية الجودة، وفقاً لمكتب الجمارك بالمدينة. وتضمنت أهم الواردات النفط الخام والإلكترونيات والمواد الكيماوية الخام والمنتجات الزراعية.

تم تحديد جميع المخالطين للعامل المصاب وهم في الحجر الصحي، وفقاً لبيان مدينة نينغبو.

كان الميناء ثالث أكثر الموانئ ازدحاماً على مستوى العالم من حيث شحنات الحاويات في عام 2020 وثاني أكثر الموانئ ازدحاماً في الصين بعد شنغهاي، وفقاً للنشرة البحرية Lloyd’s List.