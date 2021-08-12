سوق العملات المشفرة يقترب من تريليوني دولار.. الأعلى منذ مايو

عادت القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى حاجز 2 تريليون دولار، والذي سجلته العملات المشفرة آخر مرة في مايو الماضي، لكن المزيد من المكاسب تواجه عقبة من متطلبات الإبلاغ الضريبي الجديدة المحتملة في الولايات المتحدة.

ارتفعت قيمة أكثر من 8800 عملة مشفرة تتبعها CoinGecko بنسبة 55% لتصل إلى 1.95 تريليون دولار من أدنى مستوى لها في يوليو، مدعوماً بارتفاع أسعار بيتكوين وإيثر.

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وتوقف صعود بيتكوين بسبب الإشراف على العملات الافتراضية في مشروع قانون البنية التحتية الذي أقره مجلس الشيوخ، وفقاً لبورصة العملات المشفرة Luno.

من جانبه قال رئيس Luno لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة، فيغاي أيار: "توقف ارتفاع بيتكوين بسبب مشروع الميزانية" ويتراوح الآن بين 45000 دولار و47000 دولار، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي ذلك، فيما فشلت صناعة العملات المشفرة في تعديل قواعد إعداد التقارير الضريبية - التي من المتوقع أن تزيد من الإيرادات بنحو 28 مليار دولار - على الرغم من الدفعة الكبيرة من قبل جماعات الضغط.

انخفضت أكبر عملة افتراضية بنسبة 3.2% اليوم الخميس وبلغت 45200 دولار اعتباراً من الساعة 8:40 صباحاً في لندن. وتراجع إيثر ومؤشر بلومبرغ غلاكسي للتشفير أيضاً.

قال المحلل في China Tonghai Securities في هونغ كونغ، إيسم باو: "يرى البعض التنظيم على أنه عبء زائد". وجهة نظري هي الألم قصير المدى، والمكاسب طويلة المدى. تزيد اللوائح من الوضوح والإنفاذ ضد الانتهاكات وتدعو إلى مزيد من المشاركين".

وتسلط سرقة بما قيمته 610 ملايين دولار من العملات المشفرة الضوء على المخاطر الأمنية المستمرة، رغم إعادة المتسللون حوالي نصف الأموال.