ميسي سيتقاضى جزءًا من راتبه في باريس سان جيرمان عملات مشفره

بعد توقيعه للعب مع نادي باريس سان جيرمان، سيحصل نجم كرة القدم ليونيل ميسي على جزء من راتبه بالعملات المشفرة.

ووقع ميسي صفقة لمدة عامين مع باريس سان جيرمان هذا الأسبوع، مع خيار ثالث، سيحقق له راتبا سنويا قدره 41 مليون دولار، بالإضافة إلى مكافآت، و30 مليون دولار رسوم تسجيل.

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وقال نادي باريس سان جيرمان، اليوم الخميس، إن "حزمة ترحيب" ميسي تشمل العملة المشفرة التي يطلق عليها اسم "PSG Fan Tokens".

أثار هذا التطور ارتفاعاً في العملات المشفرة التي أصدرها فريق PSG لأول مرة لمعجبيه منذ أكثر من عام. حيث تم تصميم الرمز المميز $ PSG، الذي تم إنشاؤه في يناير 2020 مع منصة التشفير Socios.com، لمساعدة PSG في بناء مجتمع جديد من المعجبين.

وتأتي خطوة PSG بالدفع للأسطورة الأرجنتينية البالغ من العمر 34 عاماً إلى وضع العملة المشفرة كواحد من "العلامات التجارية الأكثر ابتكاراً ورائدة في الرياضة على مستوى العالم".

وقال كبير مسؤولي الشراكات في PSG، مارك أرمسترونغ، في بيان إن تبني Socios.com وPSG Fan Tokens $ قد مكّن النادي من التفاعل مع جمهور عالمي جديد وأوجد تدفقا رقميا كبيرا للإيرادات.

بدوره، أطلق مانشستر سيتي الإنجليزي رمز المعجبين الخاص به في مارس باستخدام نفس التكنولوجيا.

من جانبه، قال رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي للصحافيين يوم الأربعاء إن العالم "سيصاب بصدمة" من العائدات المالية الناتجة عن تعاقد النادي مع نجم كرة القدم العالمي.

ومن المتوقع أن يحقق التوقيع مكاسب غير متوقعة من العائدات التجارية، من خلال طرق مثل مبيعات القميص. عندما وقع كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس الإيطالي العملاق في 2018، بيعت قمصانه بقيمة 60 مليون دولار في غضون 24 ساعة فقط.

وحصل ميسي على جائزة الفيفا لأفضل لاعب والحذاء الذهبي الأوروبي لأفضل هدافي القارة ست مرات لكل منهما، وغادر برشلونة بعد عقدين مع النادي الكتالوني، حيث ساهم بـ 672 هدفاً في جميع المسابقات وفاز بـ 34 لقباً.