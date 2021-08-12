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"آيرينا" للعربية: العالم بحاجة لـ33 تريليون دولار استثمارات بالطاقة المتجددة حتى 2050

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الطاقة المتجددة

"آيرينا" للعربية: العالم بحاجة لـ33 تريليون دولار استثمارات بالطاقة المتجددة حتى 2050

الطاقة المتجددة ستشكل 90% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2050

دبي - العربية.نت

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قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، فرانشيسكو لا كاميرا، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، إن القدرات المركبة التي تم إضافتها إلى الطاقة المتجددة تتجاوز ثلث إجمالي القدرات الكهربائية مما يعني 37% من السعة الكهربائية المركبة تعني 2800 غيغا واط تم تركيبها.

وأضاف أنه في العقد الماضي القدرات التي تم إضافتها من الطاقة المتجددة تفوقت تلقائياً على القدرات من الوقود الأحفوري التقليدي، وكانت 80% من القدرات المضافة من القدرات المتجددة.

وذكر فرانشيسكو لا كاميرا، أنه في السيناريو الخاص بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة ستنمو مصادر الطاقة المتجددة حتى 2050، مع حدوث تحول حقيقي في نظام الطاقة إلى الكهرباء وسيكون أكثر من نصف نظام الطاقة بالكامل قادماً من الكهرباء.

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وأضاف أن الطاقة المتجددة ستشكل 90% من إجمالي إنتاج الكهرباء بحلول عام 2050، ويجب أن تنمو وتيرة القدرات المضافة وفقاً للسيناريو الخاص بالوكالة، ويتوقع معالجة الاستثمارات في القطاع، وهناك حاجة إلى استثمارات بقيمة 33 تريليون دولار استثمارات إضافية من الآن حتى 2050، لتتماشى مع النمو المطلوب في إنتاج الكهرباء لضمان احتواء زيادة درجات الحرارة بـ1.5 درجة مئوية، ليصل إجمالي الاستثمارات 131 تريليون دولار بمعدل 4.5 تريليون دولار سنوياً.

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