إيلون ماسك يسخر من سؤال صحافي.. ما علاقة تسلا بمياه برلين؟

سخر إيلون ماسك رئيس شركة تسلا من سؤال أحد المراسلين، حول ما إذا كان مصنع شركة صناعة السيارات الكهربائية قيد الإنشاء في ألمانيا سيستنزف إمدادات المياه في المنطقة.

وقال ماسك اليوم الجمعة: "هذه المنطقة بها الكثير من المياه، انظر حولك"، وانفجر ضاحكًا أثناء زيارته للموقع بالقرب من برلين.

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وأضاف: "لا، لا، هذا خاطئ تمامًا.. وكان الماء في كل مكان هنا.. هل هذا يبدو المكان وكأنه صحراء؟ هذا سخيف. إنها تمطر كثيرا هنا".

تعتبر إمدادات المياه من بين القضايا التي أثارها دعاة حماية البيئة في اعتراضهم على مصنع تسلا الألماني للسيارات والبطاريات الذي تأخر شهورًا عن الموعد المحدد.

وبدأت تسلا في قطع الأشجار لتطهير مساحة تعادل 100 ملعب كرة قدم في أوائل العام الماضي، وتقوم ببناء المنشأة فوق منسوب المياه الجوفية في بلدة Gruenheide الصغيرة.

أصدرت تسلا تقريرًا سنويًا عن التأثير البيئي في وقت سابق من هذا الأسبوع، أشارت فيه إلى مخاوف من أن المياه أصبحت نادرة بشكل متزايد بسبب تغير المناخ. وادعت الشركة أنها تسحب موارد أقل لكل سيارة منتجة من غالبية شركات صناعة السيارات المعروفة في منشآت مخصصة لتصنيع السيارات.

وقالت الشركة: "إن تصميم التصنيع الفعال الذي نطبقه في مصانعنا الجديدة في تكساس وبرلين-براندنبورغ سيؤدي إلى مزيد من التخفيضات في استخدامنا للمياه لكل مركبة".

وأضافت: "هدفنا هو الحصول على استخدام منخفض للمياه رائد في الصناعة لكل مركبة، حتى عند حساب تصنيع الخلايا".