قراصنة "القبعة البيضاء".. سرقوا عملات مشفرة بـ600 مليون دولار ثم أعادوها بعد 48 ساعة

قالت شركة Poly Network، منصة العملات المشفرة التي استهدفت في وقت سابق من هذا الأسبوع بهجوم إلكتروني، إن القراصنة الذين يقفون وراء واحدة من أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة على الإطلاق، قد أعادوا تقريباً جميع ما قاموا بسرقته وهو ما تتخطى قيمته 600 مليون دولار.

وهاجم القراصنة منصة Poly Network، الشركة المتخصصة في تحويلات العملات المشفرة، يوم الثلاثاء، في واحدة من أكبر سرقات الأموال الرقمية في التاريخ. لكن بحلول يوم أمس الخميس، أعادوا جميع الأموال المسروقة تقريبًا في سلسلة بطيئة من المعاملات.

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وقالت الشركة إن القارصنة الذين سرقوا عملات مشفرة تتخطى قيمتها 600 مليون دولار من منصة Poly Network، أعادوا ما قيمته 342 مليون دولار بعد أقل من 48 ساعة.

$342 million (As of 12 Aug 08:18:29 AM +UTC) of assets had been returned:

Ethereum: $4.6M

BSC: $252M

Polygon: $85M



The remaining is $268M on Ethereum — Poly Network (@PolyNetwork2) August 12, 2021

يوم الأربعاء، بدأ القراصنة في إعادة العملات المسروقة، مما دفع بعض محللي بلوكتشين إلى التكهن بأنهم ربما وجدوا أنه من الصعب للغاية تبييض عملات مشفرة مسروقة بهذا الحجم، وفق ما نقله موقع Mint.

لكن المنصة، التي لم تكن معروفة كثيراً قبل السرقة الضخمة يوم الثلاثاء، أعلنت على تويتر أن القراصنة من فئة "القبعة البيضاء"، في إشارة إلى القراصنة الذين يهدفون من هجماتهم عمومًا إلى الكشف عن نقاط الضعف السيبرانية، ومن ثم يقومون بإعادة الأموال.