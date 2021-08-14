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دولة تشيد مدرسة بلا فصول ولا مقاعد صفية بـ 14 مليون دولار

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Students wearing protective face masks return at the Liceo Isacco Newton high school for the first time since March, adhering to strict regulations to avoid coronavirus disease (COVID-19) contagion in Rome, Italy September 14, 2020. REUTERS/Yara Nardi
مدارس (الصورة تعبيرية)
اقتصاد

دولة تشيد مدرسة بلا فصول ولا مقاعد صفية بـ 14 مليون دولار

ثمة قاعات تتباين تجهيزاتها بحسب المواد الدراسية

دبي - العربية.نت

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تأمل الدنمارك بأن ترسي قواعد نظام تعليمي في المدارس يوفّر للتلاميذ بيئة مناسبة للتفوق والإبداع، وشيّدت من أجل هذه الغاية مدرسة نموذجية في مدينة فاردي في الجنوب الغربي لغوتلاند، ستكون نقطة ارتكاز للمشروع التعليمي الجديد، بحسب "يورو نيوز".

مدرسة "فيللو" التي سمّيت باسم الفنان المحلي أوتو فيللو، ستصبح قريباً نزلاً لـ900 تلميذ، وتمّ تصميم هذه المدرسة بدون فصول دراسية، أو حتى بدون مقاعد دراسية، وعوضاً عن ذلك، ثمة قاعات تتباين تجهيزاتها بحسب المواد الدراسية.

وليس ثمّة ما يثير الحيرة والارتباك لدى التلاميذ فيما يتعيّن عليهم القيام به، هذا ما يؤكد مدير المدرسة، موتن مولر جنسن الذي قال: "من الواضح أن الغرف مصممة بحيث تكون مخصصة لمادة دراسية بعينها".

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المدرسة التي تمّ تصميمها لتكون جميلة وتخدم الهدف الذي بنيت من أجله، استخدمت في بنائها المواد التي تخلق بيئة ترحيبية بالتلاميذ وتبعث في نفوسهم السعادة والاطمئنان بحيث يشعر الأطفال وكأنهم في منازلهم.

رئيس بلدية فاردي، إريك بول، يشعر بكثير من التفاؤل في أن تؤسس هذه المدرسة لمنهج تعليمي يستجيب لمتطلبات المستقبل، لافتاً إلى أن تكاليف بناء هذه المدرسة بلغت 12 مليون يورو.

وقال إريك بول: "من الأهمية بمكان أن نخطط لثلاثين أو أربعين عاماً قادمة".

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