فيلم مأخوذ عن لعبة "بابجي" يثير ضجة في الصين

أحدث فيلم عن لعبة بابجي PUBG، ضجة كبيرة في معركة حول حقوق الملكية عبر الإنترنت، وسط احتجاج من مطور اللعبة شركة "كرافتون" الكورية الجنوبية.

تم عرض فيلم "The Valorous Marksman" أو "القناص الشجاع" لأول مرة في خدمة الفيديو يوكو Youku التابعة لمجموعة علي بابا والتي تشبه نتفليكس في 6 أغسطس، ونال الفيلم العديد من تعليقات الإشادة من المشاهدين وتشبيهها بالمبارزة التي تتم في لعبتهم المفضلة "بابجي".

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ويتتبع الفيلم رحلة لاعب بث ألعاب شاب يشكل فريقاً للرياضات الإلكترونية مع رفاقه. ويبدأ الأبطال بالقفز بالمظلة من طائرة إلى ساحة معركة مليئة بالمباني المهجورة.

Ok I found a better trailer.



It's basically PUBG The Movie. pic.twitter.com/GF1veGewpg — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) July 24, 2021

تملأ شاشة عرض رأسية باللونين الأصفر والأسود الشاشة في العديد من المشاهد، والتي تشبه المجازات المألوفة للاعبي PUBG: Battlegrounds حول العالم. وحتى أن إحدى الشخصيات في الفيلم ترتدي خوذة لا تختلف عن غطاء الوجه الأيقوني في صورة غلاف لعبة PUBG.

بدورها قالت شركة كرافتون Krafton Inc.، الاستوديو الكوري الجنوبي وراء لعبة بابجي PUBG، في بيان إن الفيلم لا علاقة له بلعبتها الشهيرة أو شركة كرافتون، كما تفكر الشركة في اتخاذ إجراء قانوني. فيما لم يرد ممثلو شركة علي بابا وHuawen Picture - منتجو الفيلم.

وحصل الفيلم على تقييم 7.3 من أصل 10 على أحد مواقع تقييم الأفلام الصينية وهو ما يعد نجاحاً كبيراً، حيث تعد المرة الأولى التي يتم تحويل لعبة إلى فيلم في الصين.

ونشر بعض المشاهدين أنهم شعروا على الفور بالإلهام للعب لعبة بابجي، فيما علق منتجو الفيلم على إخلاء مسؤولية في الاعتمادات بأن عملهم لم يعتمد على ألعاب الفيديو الحالية: وأن "أي تشابه هو محض مصادفة".

من ناحية ثانية تراجعت شركة كرافتون Krafton Inc، التي ابتكرت لعبة الفيديو بابجي PUBG: Battlegrounds، في أول ظهور لها في العاشر من أغسطس 2021 بعد أن بلغت قيمة اكتتابها العام الأولي 3.8 مليار دولار، حيث كان الأكبر في كوريا الجنوبية منذ أكثر من عقد.

وانخفضت أسهمها بنسبة 20% خلال الجلسة قبل أن تسترد بعضاً من خسائرها لتغلق على انخفاض بنسبة 8.8%، حيث أصبحت أول سهم يدرج في بورصة KOSPI الرئيسية وينخفض عند طرحه لأول مرة هذا العام.

وخفضت الشركة المدعومة من عملاق الألعاب الصينية تينسنت هولدينغز Tencent Holdings، تقييمها بأكثر من 1 تريليون وون (870 مليون دولار) بعد أن شكك المنظمون في تقييمها، حيث تصارع الشركة مع مخاوف المستثمرين بشأن اعتمادها على لعبة بابجي PUBG في جميع الإيرادات تقريباً.