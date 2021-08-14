مصر تتلقى دفعة جديدة من لقاح أسترا زينيكا عبر مبادرة كوفاكس

أعلنت وزارة الصحة المصرية في ساعة متأخرة الجمعة أن مصر تلقت دفعة جديدة تشمل حوالي 1.7 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا الواقي من كوفيد-19 من خلال مبادرة كوفاكس العالمية لتوفير اللقاحات.

والدفعة الجديدة، وهي الثالثة من نوعها، ترفع إجمالي عدد جرعات أسترازينيكا التي تلقتها مصر عبر مباردة كوفاكس إلى حوالي 4.3 مليون جرعة.

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وتلقت مصر أيضا شحنات من لقاحات سبوتنيك وسينوفارم وسينوفاك وجونسون آند جونسون. وبدأت في الآونة الأخيرة في إنتاج لقاحات سينوفاك محليا.

وقالت الحكومة في يونيو/ حزيران إنها تهدف لتطعيم 40% من السكان، البالغ عددهم 100 مليون نسمة، بحلول نهاية العام الحالي.