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أغذية الإماراتية تسعى لمزيد من الاستحواذات في مصر والسعودية

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أغذية الإماراتية تسعى لمزيد من الاستحواذات في مصر والسعودية

الرئيس التنفيذي للمجموعة: أسعار الشحن ستظل مرتفعة في الأشهر الـ 18 المقبلة

دبي - العربية.نت

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تتبع مجموعة أغذية الإماراتية استراتيجية للنمو من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمار في أعمالها في مجال الأغذية والمشروبات حيث يرى رئيسها التنفيذي أن هناك استمرار للنمو الاقتصادي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، آلان سميث، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: "نتوقع أن نرى نمونا يأتي من الأعمال الاستهلاكية".

وأضاف "سنواصل البحث عن الفرص المناسبة لعمليات الاستحواذ مع التركيز على السعودية ومصر"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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ويواجه موردو الأغذية العالميون الذين يسعون إلى التعافي بعد الجائحة تكاليف أعلى للسلع والشحن، مما يضطرهم إلى رفع الأسعار أو تضييق هوامش الربح.

وقفزت السلع في النصف الأول من العام بفعل ازدهار الطلب المدعوم بتريليونات الدولارات من الحوافز الحكومية. وهذا ما يغذي القلق من أن ارتفاع التضخم قد يعيق الإنفاق الاستهلاكي.

وقال سميث إنه متفائل بحذر بشأن الاقتصاد العالمي. بينما من المقرر أن تظل أسعار الشحن مرتفعة خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة، وتوقع ارتفاعها أكثر.

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