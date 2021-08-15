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أغلى لاعبي كرة القدم في كل العصور.. القائمة ستصدمك!

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إبراهيموفيتش لوكاكو
لوكاكو
ثروات

أغلى لاعبي كرة القدم في كل العصور.. القائمة ستصدمك!

12 لاعباً لكرة القدم تجاوزت قيمة صفقات انتقالهم 100 مليون يورو

دبي - العربية.نت

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جعل تعاقد نادي تشيلسي مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من إنتر ميلان هذا الأسبوع مقابل 115 مليون يورو، اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً أغلى لاعب كرة قدم على الإطلاق.

اعتمدت القائمة التي وضعتها "Statista" واطلعت عليها "العربية.نت"، على جمع إجمالي رسوم الانتقالات لأغلى اللاعبين المنتقلين، حيث بلغ إجمالي الانتقالات المهنية الخمس للوكاكو حتى الآن 327.6 مليون يورو، وفقاً للأرقام الواردة من Transfermarkt.com.

وهذا يجعله يتقدم على النجم البرازيلي نيمار، الذي بلغت إجمالي قيمة صفقات انتقاله إلى 310.2 مليون يورو في مسيرته حتى الآن، وإن كان ذلك عبر صفقتي انتقال فقط.

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وضمت القائمة كريستيانو رونالد في المركز الثالث عبر 3 صفقات انتقال بلغ إجماليها 230 مليون يورو، فيما كان زلاتان إبراهيموفيتش ضمن القائمة في المركز الثامن بأكبر عدد انتقالات بلغ 7 انتقالات بلغ إجمالي قيمتها 169 مليون يورو.

وبالنسبة للوكاكو، فلم يكن هذا هو الرقم القياسي الوحيد الذي يحققه في موسم الانتقالات، وفقاً لـ ترانسفير ماركت، حيث أضاف المهاجم البلجيكي رقمين قياسيين إضافيين. فبالإضافة إلى أغلى عملية بيع لنادي دوري في الدرجة الأولى الإيطالي ... كانت الصفقة هي الأغلى أيضاً في تاريخ النادي الإنجليزي تشيلسي.

علاوة على ذلك، ينضم لوكاكو إلى مجموعة من 12 لاعبا بلغت تكلفة انتقالهم ما لا يقل عن 100 مليون يورو.

أغلى صفقات كرة القدم
أغلى صفقات كرة القدم
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