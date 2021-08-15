الخزانة الأميركية تهدئ المخاوف من قواعد العملات المشفرة

عكفت وزارة الخزانة الأميركية على توضيح قواعدها الضريبية الجديدة للعملات المشفرة، حيث أكدت أن القواعد ستطبق فقط على شركات العملات المشفرة والتي تعتبرهم وسطاء، مشيرة إلى أنهم سيكونون مطالبين بالامتثال لمتطلبات الإبلاغ المقترحة لمصلحة الضرائب الأميركية، بهدف تهدئة المخاوف بشأن بند في مشروع قانون البنية التحتية للحزبين الذي أقره مجلس الشيوخ.

ولن يكون لدى الشركات الأخرى الرئيسية في سوق التشفير الذي يقارب تريليوني دولار - من المطورين والمعدنين إلى موفري الأجهزة والبرامج - أي متطلبات جديدة، طالما أنها لا تعمل أيضاً كوسطاء، وفقاً لمسؤول في وزارة الخزانة.

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وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن توجيهات وزارة الخزانة لن تمنح إعفاءات شاملة بناءً على كيفية تعريف الشركات بنفسها، وبدلاً من ذلك ستركز على ما إذا كانت أنشطة الشركة تؤهلها كوسيط بموجب قانون الضرائب، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

التوجيه، الذي يمكن الإعلان عنه في أقرب وقت من هذا الأسبوع، هو محاولة لمعالجة المخاوف في صناعة العملة المشفرة من أن فاتورة البنية التحتية البالغة 550 مليار دولار سوف تتطلب مجموعة من الشركات التي لها علاقات مع الأصول الرقمية لإبلاغ البيانات إلى دائرة الإيرادات الداخلية.

تسبب مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ بنوبات هلع كبيرة في عالم العملات المشفرة، حيث قال المشاركون إن الكونغرس لا يفهم التكنولوجيا جيداً بما يكفي لتنظيمها.

قال السيناتور روب بورتمان، الجمهوري عن ولاية أوهايو الذي صاغ هذا الجزء من مشروع القانون، في قاعة مجلس الشيوخ بعد أيام من الجدل حول القضية، إنه يعتقد أن التشريع واضح، لكنه أضاف أن المنقبين عن العملات المشفرة والكيانات التي تتحقق من صحة المعاملات ومطوري البرامج يجب ألا يخضعوا لقواعد الضرائب الجديدة.

واعترض اللاعبون والمدافعون في صناعة التشفير على ما وصفوه بلغة غامضة للغاية، خوفاً من أنها قد تعرض العديد من الشركات لمتطلبات الإبلاغ المرهقة. من شأن القانون المقترح أن يوسع تعريف الوسيط في قانون الضرائب ليشمل أي شخص "يقدم بانتظام أي خدمة تنفذ عمليات نقل الأصول الرقمية".

وسعت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين لتمرير تعديل في اللحظة الأخيرة لاستهداف القواعد الجديدة بشكل أضيق، لكن تم حظره في النهاية بحركات إجرائية.

وقال مسؤول وزارة الخزانة إن بعض مخاوف الصناعة صحيحة لكن الكثير من الضغط كان يهدف إلى الحد من سلطة وزارة الخزانة في جمع المعلومات الضريبية المشروعة. وأكد المسؤول إن الإدارة لا تتطلع لملاحقة الشركات التي ليس لديها بيانات معاملات.

ستمنح إرشادات الخزانة مزيداً من الوضوح حول كيفية تطبيق تعريف الوسيط على الكيانات التي تنقل الأصول الرقمية نيابة عن شخص آخر. سيعتمد عدد الشركات المتأثرة في النهاية بقواعد الإبلاغ الجديدة على مدى قوة مصلحة الضرائب في تنفيذ توجيهات الخزانة.