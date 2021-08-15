تجاوزت تريليوني دولار.. مكاسب كبيرة للعملات المشفرة خلال أسبوع

ارتفع إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة فوق تريليوني دولار مرة أخرى مع استمرار بيتكوين في الصعود، كما صعدت عملات مشفرة أخرى مثل كاردانو وريبل ودوجكوين أيضاً.

وبلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة 2.02 تريليون دولار اليوم الأحد، وفقاً لـ CoinGecko، التي تتعقب أكثر من 8800 عملة مشفرة، حيث وصل بيتكوين إلى مستوى مرتفع بلغ 48152 دولاراً يوم السبت قبل أن يهبط مرة أخرى بالقرب من 46000 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 16 مايو، حيث أظهر قوة البقاء أعلى من متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم.

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وارتفعت كاردانو - وهي الآن العملة المشفرة في المرتبة الثالثة بعد بيتكوين وإيثر - بنسبة 47% خلال الأيام السبعة الماضية. فيما اكتسبت باينانس 14% وريبل 61% ودوجكوين 18% خلال نفس الفترة، وفقاً لـ CoinGecko.

وكتب الخبراء الاستراتيجيون في Fundstrat في مذكرة يوم الجمعة: "تواصل بيتكوين التداول أعلى من متوسطها المتحرك لـ 200 يوم".

جاءت التحركات إلى الأعلى حتى بعد أن فشلت صناعة العملات الرقمية في الفوز بتغيير قواعد الإبلاغ الضريبي للعملات المشفرة في مشروع قانون للبنية التحتية بالولايات المتحدة، تاركة لغة سليمة للإشراف الواسع على العملات الافتراضية في التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء.