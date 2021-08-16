العمل عن بعد.. كيف تخبر رئيسك أنك لا تريد العودة إلى المكتب؟

لا يرغب العمال في التخلي عن مزايا العمل عن بعد، والتي تشمل جداول زمنية أكثر مرونة ووقتاً أطول يقضيه مع الأصدقاء والعائلة بدلاً من التنقل.

ووفقاً لمسح جديد أجرته لينكدإن LinkedIn، فإن ربع الموظفين الذين يعملون من المنزل لا يخططون للعودة إلى المكتب حتى بعد إعادة فتحه، و34% فقط من العمال عن بعد الذين طُلب منهم العودة وافقوا واستعدوا لذلك.

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من جانبها قالت المدربة التنفيذية، الدكتورة مارغي واريل: "المنظمات التي تعمل من نموذج [المكتب] القديم ستتخلف عن الركب"، "إنهم سيفقدون أشخاصاً طيبين". وأضافت "إنهم بحاجة إلى التكيف مع أي معايير جديدة تظهر، وستتضمن المعايير الجديدة بالتأكيد المزيد من جداول العمل المختلطة"، وفقاً لما ذكرته لـ "ياهوو فاينانس"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ومن بين العاملين عن بعد الذين عادوا بالفعل إلى المكتب أو طُلب منهم ذلك، وجد موقع LinkedIn أن 30% طلبوا جدولاً مختلطاً مع العمل عن بُعد بدوام جزئي، و16% بحثوا عن وظيفة جديدة حيث يمكن أن يكونوا عن بُعد تماماً، و8% استقالوا أو يفكرون في القيام بذلك، وشمل الاستطلاع 2985 عاملاً أميركياً بدوام كامل.

نظراً لأن العديد من الشركات تبدأ في استدعاء موظفيها للعودة إلى مكاتبهم، فإن بعض العمال الذين يفضلون مواصلة العمل من المنزل يواجهون موقفاً صعباً. وشارك واريل بعض النصائح للموظفين حول كيفية طرح تلك المحادثة مع رئيسهم.

وقالت واريل: "أعتقد أنه من المهم التعامل مع هذا الموقف التعاوني ووضع نفسك مكان رئيسك أو الأشخاص الذين يديرون مؤسستك". "ابحث عن مسار يجعلهم يشعرون أنه يتم تلبية احتياجات العمل بينما يتم أيضاً الاهتمام باحتياجات الموظفين".

واقترحت واريل أن يوضح الموظفون بالتفصيل كيف أن عملهم عن بعد يجعلهم عضواً منتجاً في الفريق.

يأتي ذلك فيما ترى 60% من الشركات، إن شعبية العمل عن بُعد تجعل من الصعب جذب الموظفين والاحتفاظ بهم، فإن معظمها سيسمح لموظفيها بمواصلة العمل من المنزل حتى بعد انحسار الوباء، وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة Harris مؤخراً.

وقالت واريل: "ليس هناك شك على الإطلاق في أن المنظمات التي لن تقدم المزيد من المرونة لن تجتذب، وبالتأكيد لن تحتفظ أيضاً بأفضل المواهب".

حيل لإجبار الموظفين على العودة

خفض الأجور هو أحدث حيلة من قبل أرباب العمل الذين يحاولون إجبار الموظفين على العودة إلى المكتب. حيث خفضت فيسبوك وتويتر رواتب العمال عن بعد، كما أن آلاف موظفي غوغل الذين يفضلون العمل من المنزل قد خفضوا رواتبهم، وفقاً للتقارير.

وترى واريل، أن الموظفين الذين يعودون إلى المكتب سيكون لديهم ميزة على أولئك الذين يختارون عدم القيام بذلك على المدى الطويل.

وتعتقد أنه سيتم تجاهلهم من أجل بعض الأمور على المدى الطويل، فأولئك الذين يحضرون ... ويقضون وقتاً وجهاً لوجه... سيحصلون على المزيد من الفرص لأنهم يبنون ما يعرف بعلاقات العمل، والثقة.

وعلى الرغم من أن سلالة دلتا تضيف الوقود إلى الوباء، يجب أن يظل العمال منفتحين على عقلية المخاطرة، كما تقول واريل، التي ستنشر كتابها الجديد "توقف عن اللعب الآمن" الشهر المقبل.

وقالت واريل: "في خضم كل هذا الاضطراب، هناك أيضاً الكثير من الفرص". "ولذا علينا أن نفهم المخاطر التي نحتاج إلى تجنبها، وأين نحتاج إلى اللعب بأمان، ولكن أيضاً على فهم أين نحتاج إلى وضع أنفسنا. وربما يعني ذلك إجراء تغيير في الوظيفة، والمهنة، ورفع أيدينا، والسعي وراء شيء أكبر".