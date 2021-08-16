"حياة" للفنادق تسعى للاستحواذ على "أبل" ليغرد مقابل 2.7 مليار دولار 

قالت مجموعة حياة للفنادق الأميركية، إنها دخلت في مفاوضات لشراء مجموعة أبل ليغر المتخصصة في السفر والضيافة، التي تملكها حاليا شركة KKR & Co، وشركة KSL Capital Partners، المتخصصة في مجال السفر والترفيه، مقابل 2.7 مليار دولار نقدا.

وفي عام 2017، اشترت كل من KKR و KSL، مجموعة أبل التي يقع مقرها في بنسلفانيا بأميركا، لكنها لم تكشف عن سعر الصفقة وقتها.

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وأضافت مجموعة حياة في بيان أن الاستحواذ على أصول شركة أبل سيساهم في زيادة نسبة الإيرادات والأرباح التي ستحققها حياة من الرسوم، وفقا لوسائل إعلام أجنبية.

وتتوقع الوفاء بالتزاماتها الحالية المتمثلة في بيع 1.5 مليار دولار من العقارات الفندقية في 2021، كما تلتزم بملياري دولار إضافية من عائدات بيع العقارات الفندقية بحلول نهاية 2024.

وقالت إنها تتوقع تمويل 80% من الصفقة عبر دفع مليار دولار نقدا، والحصول على تمويلات جديدة، ويتبقى نحو 500 مليون دولار ستحصل عليهم من اصدار أسهم.

وأشارت إلى أنها حصلت على تعهد تمويل بقيمة 1.7 مليار دولار من جي بي مورغان.

وأوضحت أنه من المتوقع استخدام العائدات النقدية من برنامج بيع الأصول البالغ قيمته ملياري دولار لسداد الديون، بما في ذلك الديون الناجمة عن الصفقة، مضيفة أنه من المتوقع الإنتهاء من الصفقة في الربع الرابع من عام 2021.