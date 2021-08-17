سوق توصيل الطعام عالمياً يصل إلى 365 مليار دولار في هذه المدة

تنمو صناعة توصيل الطعام العالمية بنسبة 10% سنويا، ومن المتوقع أن يصل حجم هذا السوق إلى 365 مليار دولار بحلول عام 2030، في حين أن المنطقة هنا ليست بمعزل عن هذا الترند إذ تجاوزت عوائد القطاع 9 مليارات دولار في مارس الماضي، بارتفاع بنحو من 75% مقارنةً بمارس 2020.

وانتقلت المنافسة بين شركات توصيل الطعام في أوروبا وأميركا، إلى المنطقة.

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ونما السوق المصري بـ8% العام الماضي، ليبلغ حجم سوق توصيل الطعام بالكامل 2.5 مليار دولار.

وشكل حجم قطاع توصيل الطعام عبر الانترنت جزءاً صغيراً يبلغ 74 مليون دولار فقط، حيث تتم معظم الطلبات عبر الهاتف مباشرة في الوقت الحالي

ما يعني فرصة مليارية لمنصات طلب الطعام عبر الانترنت مثل المنيوز وطلبات ومرسول العاملة في مصر.

وكانت قد توقعت "طلبات" أن ينمو سوق توصيل الطعام عبر الانترنت في مصر بـ 77% ليتجاوز الـ 130 مليون دولار عام 2024، ولكن القطاع وبالرغم من فرص النمو، مازال بحاجة إلى جهود تنظيمية واستثمارات هائلة في المطاعم تشكو من معدلات العمولات المرتفعة التي قد تصل إلى 30% من قيمة الفاتورة لمنصات طلب الطعام.