عملاق جديد يخطط لدخول عالم العملات المشفرة

تسعى شركة وول مارت Walmart لتعيين خبير في العملات المشفرة لتوسيع خيارات الدفع الافتراضية الخاصة بها، مع تزايد عدد شركات قائمة Fortune 500 التي تتجه نحو العملات المشفرة.

سيكون الخبير مسؤولاً عن تطوير "استراتيجية العملة الرقمية وخريطة طريق المنتج" لمتاجر التجزئة، بالإضافة إلى تحديد "الاستثمارات والشراكات المتعلقة بالعملات المشفرة"، وفقاً لإعلان طلب التوظيف المنشور على موقع وول مارت الإلكتروني.

مادة اعلانية

مع زيادة الاستثمارات في العملات المشفرة، ارتفع عدد الوظائف في سوق التشفير أيضاً، فوفقاً لتقرير جديد صادر عن شركة Fact Hiring Lab، قفزت الوظائف الخاصة بالعملات المشفرة على موقع إنديد بنسبة 118% مقارنة بالعام الماضي.

ويوضح التقرير أن التوظيف قد توسع إلى ما هو أبعد من أدوار الهندسة وتطوير المنتجات إلى وظائف الدعم مثل المحاسبة والموارد البشرية أيضاً.

كما تبحث وول مارت عن "قائد ذي رؤية" يتمتع بما لا يقل عن 10 سنوات من إدارة المنتجات أو الخبرة التقنية لتطوير استراتيجية تعتمد على تقنية "بلوكتشاين" blockchain، ويفضل أن يكون شخصاً يمتلك "معرفة وظيفية مهمة بالنظام البيئي للعملات المشفرة" و"عقلية ريادة الأعمال"، وفقاً لإعلان الوظيفة الذي أوردته "بلومبرغ".

يأتي هذا التوسع إلى مجال العملات المشفرة لمتاجر التجزئة الأميركية بعد أسابيع فقط من إعلان أمازون عن خطة مماثلة.

وقد تردد صدى ذلك لدى شركات Fortune 500 الأخرى مثل جي بي مورغان، وأبل، وباي بال، التي تعيّن جميعها وظائف في مجال العملات المشفرة. وتسمح بعض الشركات، بما في ذلك ستاربكس، وهول فودز Whole Foods وهوم دبوت Home Depot، للعملاء بالدفع بعملة مشفرة بشكل غير مباشر من خلال التطبيقات التي تحول العملة الرقمية إلى الدولار الأميركي.

يأتي ذلك، فيما وجد استطلاع حديث أجرته NORC في جامعة شيكاغو أن 13% من الأميركيين اشتروا أو تداولوا العملات المشفرة خلال العام الماضي، مقارنة بـ 24% استثمروا في الأسهم.

واستشعاراً لقوة بقاء العملة المشفرة، بدأ المشرعون في مناقشة بروتوكولات الإبلاغ والضرائب على العملة الرقمية.