هذه العوامل تطمئن المستثمرين في الأسهم المصرية

قال المحلل المالي في شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إسلام عبد العاطي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، إن البورصة المصرية تمر بفترة أداء إيجابي خلال عدة جلسات ماضية، وأغلب الأسهم والقطاعات التي تعبر عن السوق جيدة حالياً.

وأضاف أن المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" تجاوز 11 ألف نقطة خلال الجلسات الماضية، لكن حدثت موجة جني أرباح في الإطار الطبيعي عادت به لأقل من 11 ألف نقطة في جلسة اليوم.

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وأوضح أن السوق المصري على مدار الجلسات الماضية كان به قدر من الركود وبدأت السيولة تعود للسوق في الوقت الحالي، وهو ما طمأن المستثمرين، لا سيما أن عمليات جني الأرباح ليست عنيفة ويوجد قدر من الصعود، والسيولة موجودة ويوجد ارتفاع في قيم التداول وقدر جيد من السيولة وتتوزع على أغلب الأسهم والقطاعات.

وأشار إلى أن ذلك إيجابي للسوق، لأن الارتفاعات تتوزع على كل الأسهم.

وأشار إلى أن موضوع التوجيهات الرئاسية لشركات العقارات بتنفيذ 30% من المشروع قبل البدء في بيع الوحدات، لم يتم الاتفاق بشأنه حتى الآن.

وأوضح أن الشركات العقارية تستمد تمويلها من عمليات حجز الوحدات، والجزء الآخر يكون الهيكل التمويلي والقروض، وتأخر الحجز سيؤدي إلى خلل في الهيكل التمويلي للشركة، لكنه سيؤدي إلى زيادة الثقة في الشركات والقطاع.

وذكر إسلام عبدالعاطي، أن الشركات سوف تبحث عن بدائل تمويل جديدة لمواجهة ذلك.