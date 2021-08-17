هيئة المقاولين للعربية: يوجد 175 ألف مقاول في السعودية

أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين مبادرة تقييم المقاولين، وهي إحدى مبادرات الهيئة التمكينية والمرتبطة بهدف تعزيز الشفافية في قطاع المقاولات.

ويمكن لمالك المشروع تقييم أداء المقاول بعد انتهاء العقد ويكون ذلك في ستة معايير، هي: الجودة، الجدول الزمني، البيئة والصحة والسلامة، القيمة، والتواصل، وسرعة الاستجابة.

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وسيتم عرض بيانات المقاولين وتقييمهم من خلال منصة إلكترونية والتي تمكن الجهات الحكومية وملاك المشاريع والأفراد والمهتمين بقطاع المقاولات من الوصول إلى المقاولين والاطلاع على تقييمهم في المشاريع السابقة.

وقال الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، ثابت بن مبارك آل سويد، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، إن تلك الخدمة هي إحدى مبادراتها ضمن خطتها الاستراتيجية من 2020 إلى 2024، وتتيح لملاك المشاريع بالقطاع الخاص من تقييم أعمال المقاول بعد انتهاء المشروع بناءاً على معايير محددة.

وأضاف أن الخدمة تتيح لملاك المشاريع المستقبليين معرفة أداء المقاولين في المشاريع السابقة، وهو ما يتيح اختيار الأفضل لتنفيذ الأعمال، واختيار المتميزين من المقاولين وإتاحة الفرص للمقاولين للحصول على مشاريع أكثر وعروض سعرية أفضل، وذلك أحد أهداف الهيئة لتعزيز الشفافية ورفع مستوى الجودة.

وأوضح ثابت بن مبارك آل سويد، أن الخدمة تتيح الفرصة لمالك المشروع للدخول على منصة "مقاول" وتقييم الأداء والجودة للمشروع، ويظهر التقييم في صفحة "مقاول".

وقال إن عدد المقاولين العاملين في السعودية يبلغ 175 ألف شركة ومؤسسة مقاولات حالياً، منهم 100840 منشأة تعمل في بناء المساكن، وهي سعودية بالكامل أو مختلطة سعوديين مع أجانب.

وعن توسع الخدمة لتشمل القطاع العام، قال ثابت بن مبارك آل سويد، إنه بلا شك أن الخدمة في مرحلتها الأولى ويجري إطلاقها وتطويرها وتحسينها ثم توسيع نطاق المبادرة من خلال عمل المقاول مع القطاع الخاص أو الشركات الحكومية.