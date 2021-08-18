"أوراسكوم للتنمية" للعربية: الطلب على الوحدات في مصر ارتفع رغم زيادة الأسعار

قال الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، المهندس عمر الحمامصي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، إن النصف الأول من 2021، شهد زيادة في الأرباح والإيرادات وأداء أفضل لجميع القطاعات، وصعد إجمالي الإيرادات بنسبة 55% في النصف الأول إلى 3 مليارات جنيه، وارتفعت المبيعات في العقار إلى 4 مليارات جنيه، وقفزت الأرباح 342% إلى 744.6 مليون جنيه.

وأضاف أن الطلب ارتفعت في 3 وجهات تابعة للشركة، الوجهة الأولى هي مدينة الجونة التي تكمل أدائها القوي، والوجهة الثانية التي أصبحت مهمة جدا للشركة هي "أو ويست" غرب القاهرة، وهي من أهم الأماكن حاليا، والوجهة الثالثة هي مدينة مكادي على البحر الأحمر وارتفعت مبيعاتها 400% في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

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وأوضح أن هناك 3 عوامل ساهمت في ارتفاع الإيرادات، هي ارتفاع الطلب وعدد الوحدات المباعة، وكذلك ارتفاع الأسعار 10% في الجونة وفي "أو ويست" بأكثر من 20%، بينما ارتفعت في "مكادي" بأكثر من 60%، مع استمرار الطلب الكبير.

وأشار الحمامصي، إلى التوجه الحالي للشركة بالتركيز على التكاليف وإدارة المشاريع في ناحية البناء، وزيادة هوامش الربحية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، إن شركته ترحب بالتوجهين الصادرين مؤخراً من رئاسة الجمهورية، التوجه الأول أن يكون التشطيب هو الشكل الطبيعي لتسليم وبيع الوحدات، وهو ما تعمل به أوراسكوم للتنمية منذ 30 عاماً سواء في الجونة أو مكادي أو "أو ويست"، عبر تسليم المدينة جاهزة للمعيشة وبها كل المقومات اللازمة، وكذلك التوجه الثاني بإنجاز 30% من المشروع قبل بدء الحجز والتسويق، وهو ما يحمي المواطن المشتري للعقار.