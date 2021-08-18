كيف توزعت حصص شركات المحمول في سوق المحافظ بمصر؟

كشفت بيانات حديثة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المدعومة من شركات المحمول في مصر، عن ارتفاع قياسي بعدد محافظ الهاتف المحمول خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأشار الجهاز إلى ارتفاع عدد المحافظ بنسبة 16% على أساس سنوي ليبلغ 16.3 مليون محفظة في النصف الأول من عام 2021.

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وارتفع عدد المعاملات الإلكترونية التي نفذت باستخدام المحافظ خلال الفترة بنسبة 175% على أساس سنوي لتسجل 81 مليون معاملة، مقابل 29.5 مليون معاملة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ متوسط قيمة عملية التحويل من محفظة إلكترونية إلى أخرى 1203 جنيه، في حين وصل متوسط قيمة عمليات المدفوعات والتسوق عبر المحفظة إلى 175 جنيها للعملية الواحدة.

وأشار الجهاز إلى سيطرة شركة "فودافون" على الحصة الأكبر بنسبة 65%، تليها شركة أورنج التي بلغت حصتها نحو 20%، ثم شركة اتصالات التي استحوذت على حصة تقدر نسبتها بنحو 11%، وأخيراً الشركة المصرية للاتصالات بنسبة 4%.

وحول الفئات العمرية للمستخدمين، تتراوح أعمار 29% من مستخدمي المحافظ الإلكترونية بين 26 إلى 35 عاما، تليها الفئة العمرية بين 36 و 45 عاماً بنسبة 26%، ثم الفئة العمرية من 15 إلى 25 عاماً بنسبة 17%، أعقبتها الفئة العمرية بين 46 و 55 عاماً بنسبة 16%، وأخيراً 12% لمن هم فوق 55 عاما.

لكن الفوارق تتضح بين الجنسين وتبعا للمنطقة الجغرافية، حيث أن 70% من مستخدمي المحافظ من الرجال، بينما يعيش 33% في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.