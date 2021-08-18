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لماذا قفزت الاستثمارات في الروبوتات إلى 9.3 مليار دولار هذا العام؟

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تكنولوجيا

لماذا قفزت الاستثمارات في الروبوتات إلى 9.3 مليار دولار هذا العام؟

ارتفع معدل نمو الأجور الأسبوعية بـ 4.4% سنوياً

دبي - سمر الماشطة

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بدأ رأس المال الجريء العودة إلى الاستثمار في شركات الروبوتات والطائرات من دون طيار، فبعد أن هبطت الاستثمارات إلى 5 مليارات دولار في 2020 عادت وتضاعفت الاستثمارات منذ بداية 2021 لتبلغ 9.3 مليار دولار حتى الآن.

في العام الماضي، عندما أدى الوباء إلى زيادة الطلب على التسوق عبر الإنترنت، وظفت أمازون نصف مليون شخص إضافي عالمياً لمواكبة الطلب، فيما اعتمد Ocado أحد أكبر بائعي البقالة عبر الإنترنت، اعتمد على الروبوتات.

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وبالرغم من اندلاع حريق الشهر الماضي في أحد مستودعات Ocado في لندن بسبب اصطدام ثلاثة روبوتات، إلا أن الشركة تنوي زيادة الاستثمار في الأتمتة والروبوتات، يفوق الآن عدد الروبوتات عدد العاملين من البشر في المستودعات!

ومن المرجح أن تعتمد المزيد من الشركات على الأتمتة، بسبب النقص في العمالة الناتج عن إغلاقات الحدود وإحجام بعضهم عن العمل مع الحصول على المحفزات الحكومية، هذا إضافةً إلى ارتفاع الطلب على العمالة في بعض الصناعات، لا سيما البيع بالتجزئة عبر الإنترنت.

كما ارتفع معدل نمو الأجور الأسبوعية بـ 4.4% سنوياً مقارنة بـ 2% قبل كورونا هذا إضافةً إلى تطور التكنولوجيا وارتفاع إنتاجية الروبوتات.

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