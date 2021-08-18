لن تصدق.. حجم إنفاق الأميركيين على التكنولوجيا في 2021 يحطم الأرقام القياسية

بفضل الشيكات الحكومية السخية والتأثير المحفز للوباء على طلب المستهلكين على التكنولوجيا، تتوقع جمعية تكنولوجيا المستهلك (CTA) أن يكون عام 2021 عاماً قياسياً آخر لصناعة التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

وفي أحدث توقعاتها نصف السنوية للصناعة، رفعت CTA توقعات مبيعاتها من أوائل هذا العام إلى 487 مليار دولار، بزيادة 7.5% عن عام 2020 الذي حطم بالفعل الرقم القياسي.

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وقال رئيس CTA والمدير التنفيذي، جاري شابيرو: "لقد عزز الوباء علاقة المستهلكين بالتكنولوجيا إلى الأبد". "من العمل إلى التعلم، والبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعناية بصحتنا، لعبت التكنولوجيا دوراً مهماً في تحسين حياتنا. لقد أثبتت التكنولوجيا مراراً وتكراراً أن الابتكار يجعل بلدنا أكثر مرونة في مواجهة الأزمات"، وفقاً لما ذكرته "Statista"، واطلعت عليه "العربية.نت".

مع استمرار الانتقال إلى تكنولوجيا الجيل الخامس 5G، تتوقع CTA أن تكون الهواتف الذكية محركاً رئيسياً لنمو الصناعة هذا العام، حيث تساهم أجهزة الجيل الخامس بما يقدر بنحو 61 مليار دولار من إجمالي 73 مليار دولار من مبيعات الهواتف الذكية.

ومن المتوقع أيضاً أن تشهد أجهزة الكمبيوتر المحمولة عاماً قوياً آخر حيث يواصل العديد من الأميركيين العمل والدراسة والتواصل الاجتماعي من المنزل في مواجهة الوباء.

ومن بين الفئات الأخرى التي من المتوقع أن تشهد نمواً مضاعفاً هذا العام، تقنيات الصحة واللياقة البدنية (مثل الدراجات الثابتة وأجهزة المشي الذكية) وأجهزة الألعاب والألعاب الإلكترونية، في حين من المتوقع أن تظل عائدات المنازل الذكية ثابتة بعد سنوات من النمو.