"تنمية الصادرات" للعربية: السعودية تستهدف زيادة صادراتها إلى 11 دولة

قال مدير عام ترويج الصادرات في هيئة تنمية الصادرات السعودية، فراس الحميدي، إن الشركات المستفيدة من خدمة المناقصات الدولية التي تم إطلاقها أمس ستحصل على امتيازات أهمها تزويدها بأهم الفرص والمناقصات العالمية وسيكون هناك دعم كامل للحصول على هذه المناقصة.

وأطلقت هيئة تنمية الصادرات في السعودية خدمة المناقصات الدولية، والتي تستهدف فتح فرص للشركات الوطنية للتوسع في الأسواق الدولية. وستعمل الصادرات السعودية على تحديد أكثر من 120 فرصة من المناقصات الدولية، في عدد من الدول المستهدفة، وفقا للاستراتيجية الوطنية للتصدير.

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وأضاف الحميدي في مقابلة مع "العربية"، أن الدعم سيكون بكافة خدمات وإمكانيات هيئة تنمية الصادرات والجهات الحكومية الداعمة مثل بنك الصادرات السعودية.

وذكر أنه يمكن الحصول على هذه الخدمات عبر التسجيل على موقع هيئة الصادرات السعودية ثم يتم التواصل مع طالب الخدمة للتنسيق.

وتابع الحميدي: "جرى إطلاق البرنامج يوم أمس وسيكون هناك ورش عمل خلال الأسابيع القادمة لتعريف الشركات بالبرنامج".

وتحدث أن الأسواق المستهدفة بناء على استراتيجية التصدير في المرحلة الأولى سيتم التركيز فيها على 11 دولة منها العراق، ومصر، والسودان، والهند، وباكستان، وكينيا، ثم سيتم التوسع بدول أخرى.

وحول أهم القطاعات المستهدفة في هذه الخدمة، أشار مدير عام ترويج الصادرات السعودية، إلى أنها تشمل قطاعات الإنشاءات ومشاريع البنية التحتية والطاقة والمياه ومنتجات مواد البناء.

وأفاد بأن هيئة تنمية الصادرات لديها العديد من الخدمات التي تخدم المصدرين من أهمها خدمة المعارض الدولية، وخدمة البعثات التجارية، وخدمة التدريب والتطوير والاستشارات وخدمة حلول عوائق التصدير.

ولفت الحميدي إلى أن المستهدف الرئيسي من البرنامج هو قطاع المقاولات والإنشاءات والشركات القادرة على تنفيذ مشاريع البنى التحتية كذلك الشركات المصنعة لمواد البناء، موضحا أن القاعدة الصناعية في المملكة كبيرة تتجاوز أكثر من 10 آلاف مصنع جزء كبير منها تصنع منتجات مواد البناء.

وذكر أن المستهدف للصادرات بشكل عام زيادتها من 16% إلى 50% في 2030، وبالنسبة لصادرات الخدمات مستهدف 37% من إجمالي الصادرات بحلول 2030 بنمو سنوي 19%.