نيسان تبحث عن طوق نجاة بعد أزمة غصن.. سيارة جديدة قد تغير المشهد

كشفت نيسان النقاب عن سيارة Z الرياضية المعاد تصميمها ليلة أمس الثلاثاء، وهي طراز قديم إلى حد ما تأمل الشركة من خلاله في استمرار تحول العلامة التجارية بعد الاضطرابات التي شهدتها السنوات القليلة الماضية.

عانت نيسان من تعثر المبيعات بسبب تشكيلة السيارات القديمة واعتقال رئيسها كارلوس غصن في عام 2018. وكان مصممو الشركة يعملون بالفعل على إعادة تصميم النماذج الرئيسية لسياراتها عندما بدأ الحديث عن إنشاء سيارة Z رياضية جديدة.

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قال ألفونسو ألبيسا، الرئيس العالمي للتصميم في نيسان: "في ذلك الوقت، كنا ننظر إلى موقعنا كشركة.. لقد شعرت بالاكتئاب قليلاً"، وفق ما نقلته CNN.

وأشار إلى أن إنشاء تصميم Z ساعد في لفت انتباه الجميع، سواء في استوديو التصميم أو في أجزاء أخرى من الشركة.

يذكرنا تصميم Z الجديد بشكل واضح بسيارة 240Z، أول سيارة Z من نيسان تم كشف النقاب عنها في عام 1969. ويتميز بغطاء محرك طويل وسقف ينحني للأسفل باتجاه الخلف.

قال ألبيسا إنه يبدو مشابهًا جدًا لمفهوم Nissan Z Proto الذي تم الكشف عنه في سبتمبر من العام الماضي، لكن مع وجود اختلافات دقيقة في النحت.

وأضاف: "هذه السيارة هي استعارة لشركة كانت تتطلع إلى العثور على نفسها مرة أخرى".

يتم تشغيل السيارة الرياضية ذات المقعدين بالدفع الخلفي بمحرك V6 ذي قوة 400 حصان. وسيكون ناقل الحركة اليدوي من ست سرعات، لكن سيتم تقديم ناقل حركة أوتوماتيكي من تسع سرعات كخيار أيضًا.

تحتوي السيارة على شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات في لوحة القيادة، وهناك أيضًا ثلاثة مقاييس تناظرية من الطراز القديم مع مؤشرات توضح سرعة التوربو وضغطه والجهد الكهربائي للنظام.

سيتوفر موديل Z مبدئيًا في نسختين، Sport و Performance. وستكون القدرة الحصانية هي نفسها في كليهما، لكن إصدار Performance سيكون به جناح خلفي، ومجموعات جلدية، ونظام التحكم في الإطلاق، والذي يوفر تلقائيًا أقصى تسارع، وبعض الترقيات الأخرى.

لطالما حظيت سيارات نيسان Z بعشاق شغوفين وأصبحت الموديلات الأولى عبارة عن مقتنيات. وتبلغ قيمة 240Z الأصلية التي هي في حالة جيدة حوالي 20000 دولار اليوم، وفقًا لمثمني السيارات في Hagerty. لكن تم بيع طراز استثنائي من عام 1971 على موقع المزادات Bringatrailer.com في يناير الماضي مقابل 310 آلاف دولار.

تم تقديم آخر إصدار في خط إنتاج Z وهو 370Z، في عام 2009، وكان متاحًا خلال عام 2020. ولم تتم إعادة تصميمه بشكل كبير خلال تلك الفترة.

وسيتم طرح Z الجديدة للبيع في ربيع عام 2022، فيما سيعلن عن سعرها في أقرب وقت عند طرحها للبيع. وتبدأ أسعار الطراز الحالي، 370Z، من حوالي 31000 دولار.