.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أسعار الفحم ترتفع.. هل تهدد تنافسيته مع الغاز المسال؟

  • الخط
الفحم
فحم
طاقة

أسعار الفحم ترتفع.. هل تهدد تنافسيته مع الغاز المسال؟

ارتفع سعر الفحم الأسترالي عالي الجودة بـ 260%

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قفزات هائلة لأسعار الفحم الحراري، تهدد تنافسيته بالمقارنة مع الغاز الطبيعي المسال.

فخلال الأسبوع الماضي، سجل السعر القياسي للفحم الأسترالي العالي الجودة أعلى مستوى له في ثلاثة عشر عاماً قرب 170 دولاراً للطن، بزيادة تفوق 260% عن أدنى المستويات المسجلة العام الماضي.

المؤشر المهم الذي تراقبه الأسواق في ظل هذا الارتفاع، هو تكلفة إنتاج الكهرباء من الفحم مقابل تكلفة إنتاجه من الغاز الطبيعي المسال.

وهناك مؤشر مهم يسمى السعر الفاصل للتحول بين الفحم و الغاز المسال في محطات الكهرباء، أو the natural gas switching price وهو يعبّر عن السعر الذي تتعادل عنده تكلفة توليد الكهرباء بين الغاز المسال والفحم.

خسائر النفط تتواصل لليوم السادس.. بضغط من عوامل مركبة طاقة أسعار النفط خسائر النفط تتواصل لليوم السادس.. بضغط من عوامل مركبة

هذا السعر الفاصل يقدر حالياً بنحو 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز المسال في اليابان وبنحو 12.5 دولار للمليون وحدة حرارية في كوريا الجنوبية، بينما يقف التسعير الفعلي للغاز المسال المرتبط بعقود خام برنت فوق عتبة العشرة دولارات بقليل.

وهذا يعني أن التكلفة باتت متقاربة جداً بين الفحم والغاز المسال في اليابان، بينما بات الغاز المسال أقل تكلفة بالفعل في كوريا الجنوبية، وهو ما يشكل تحوّلاً لا سابق له في التاريخ القريب على الأقل، إلا أن التقارب السعري بين الفحم والغاز المسال قد لا يكون كافياً لحدوث تحول دراماتيكي بعيداً عن الفحم، بل يتطلب الأمر بقاء الأسعار عند الهوامش الحالية لبضعة أشهر.

ومن الجدير الإشارة إلى أن اليابان وكوريا الجنوبية هما الدولتان الأكثر قدرة على التحوّل بمرونة بين الفحم والغاز في محطات توليد الكهرباء.

المفارقة أن هذا التقارب السعري يأتي على الرغم من الارتفاع الكبير لأسعار الغاز المسال في السوق الفورية، وسط الطلب القوي على التكييف في الصيف الحار.

ومعروف أن سوق الغاز المسال ينقسم ما بين العقود الطويلة الأجل، التي تشكل ثلثي السوق في آسيا تقريباً، والسوق الفورية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فظائع طائرة الرعب.. لاعب كرة شهير في أفغانستان سقط جثة فظائع طائرة الرعب.. لاعب كرة شهير في أفغانستان سقط جثة
لا تخطر على البال.. فوائد سحرية لعصير البرتقال لا تخطر على البال.. فوائد سحرية لعصير البرتقال
الأكثر قراءة
خفض ضريبة القيمة المضافة خفض ضريبة القيمة المضافة
قصة طبيب أفغاني وكيف علموا بسقوطه من الطائرة الأميركية قصة طبيب أفغاني وكيف علموا بسقوطه من الطائرة الأميركية
شاهد أول عقاب للص سيارات اعتقلته طالبان في العاصمة شاهد أول عقاب للص سيارات اعتقلته طالبان في العاصمة
"هواوي" تتحدى أميركا وتطلق تصريحا ناريا بشأن الهواتف الذكية
بهدف السرقة.. طالب مصري يقتل حارس مدرسته بحيلة شيطانية بهدف السرقة.. طالب مصري يقتل حارس مدرسته بحيلة شيطانية
قبل 180 عاما.. أبيد آلاف البريطانيين أثناء انسحابهم من كابل قبل 180 عاما.. أبيد آلاف البريطانيين أثناء انسحابهم من كابل
قبل أن تذهب
هل انقطعت علاقة طالبان بتنظيم القاعدة؟
هل انقطعت علاقة طالبان بتنظيم القاعدة؟
اكتشف المزيد