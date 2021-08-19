"نتورك إنترناشيونال" للعربية: نخطط للتوسع في السعودية العام المقبل

قال الرئيس الإقليمي لشركة نتورك إنترناشيونال في الإمارات أحمد بن طرّاف، إن الشركة تخطط لإطلاق أعمالها في السعودية خلال العام 2022.

وذكر بن طراف في مقابلة مع "العربية"، أن الشركة تخطط للتوسع في السوق السعودية وتقديم كافة خدماتها للبنوك والتجار.

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وحول نتائج أرباح الشركة خلال النصف الأول من 2021، أشار بن طراف إلى التحسن بالنتائج جاء بدعم تحسن الاقتصاد الإماراتي والدعم الحكومي المقدم في عملية التعافي، هذا بالإضافة إلى عملية التحول التي شهدت الأسواق إلى المدفوعات الإلكترونية بعد الإغلاقات بسبب الجائحة.

وأفاد بن طراف بأن الشركة كانت مستعدة لعمليات التحول الواسعة نحو المدفوعات الإلكترونية.

وحول الاستحواذ على شركة dpo الذي تستهدف نتورك إنترناشيونال إتمامه بالربع الثالث، أشار إلى أنه تم دراسة فرص النمو عبر هذه الصفقة، مؤكدا أنها تفوق التوقعات.

ولفت إلى أن الشركة لا تخطط لأي استحواذات أخرى خلال الفترة الحالية.

وكانت شركة المدفوعات Network International حققت قفزة في إيراداتها للنصف الأول من العام بأكثر من التوقعات وبنسبة 17% بدعم من تعافي الاقتصاد من جائحة كورونا.

وحققت الشركة أرباحا نصف سنوية بـ60 مليون دولار في النصف الأول من العام في وقت سجلت إيرادات بـ156 مليون دولار.

ورفعت الشركة من توقعات للأرباح السنوية لهذا العام لتتجاوز نظيرتها في العام 2019 قبل جائحة كورونا.