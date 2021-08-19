سفينة إيفر غيفن تستعد لعبور قناة السويس في طريق عودتها

تستعد سفينة إيفر غيفن، التي أغلقت المجرى الملاحي لقناة السويس لنحو 6 أيام في شهر مارس الماضي، عبور قناة السويس مرة أخرى بعد تفريغ حمولتها في ميناء روتردام قبل شهر.

ووفقاً لموقع السفينة على موقع vesselfinder، فقد وصلت السفينة منذ دقائق إلى ميناء بورسعيد استعداداً لعبور القناة.

مادة اعلانية

وقال مصدر مطلع في هيئة قناة السويس المصرية لموقع "العربية.نت" إن السفينة لم تعبر المجرى الملاحي للقناة حتى الآن.

وأضاف "في حال المرور سنعلن عن ذلك".

وعلقت السفينة، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس بسبب الرياح الشديدة في 23 مارس، مما أدى إلى توقف الملاحة في كلا الاتجاهين وتعطيل التجارة العالمية.

ويمر نحو 15% من حركة الملاحة العالمية عبر قناة السويس أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا.

وغادرت السفينة، التي يبلغ طولها 400 متر وتحمل نحو 18300 حاوية، مصر في السابع من يوليو، بعد 106 أيام من احتجازها في الجزء الجنوبي من القناة.

يذكر أن السفينة التي رست في ميناء روتردام الهولندي، لتفريغها حتى الثالث من أغسطس، تابعت مسارها إلى فيليكستو بإنجلترا، وفقاً لما ذكره ميناء روتردام في وقت سابق من هذا الشهر.