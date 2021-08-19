مؤسس إيثريوم يتنبأ بفشل خطط فيسبوك وتويتر لاقتحام عالم التشفير

في وقت يُعتقد أن مؤسسي تويتر وفيسبوك، جاك دورسي ومارك زوكربيرغ يضعان خططاً كبيرة في مجال العملات المشفرة، يرى مؤسس شبكة "إيثريوم"، فيتاليك بوتيرين، أن تلك الخطط لن تلقى الكثير من الزخم.

شكك مخترع شبكة سلاسل الكتل المعروفة باسم إيثريوم Ethereum - الأكثر استخداماً في التمويل اللامركزي عالميا - في خطة الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي، المتمثلة في إنشاء منصة جديدة تركز على الخدمات المالية اللامركزية التي تستخدم بيتكوين، حيث قال بوتيرين في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، إن أكبر عملة مشفرة ليس لديها بالفعل الوظيفة للقيام بذلك لأنها صُممت إلى حد كبير لتكون "عملة للقطاع العائلي".

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وأضاف بوتيرين: "بالنسبة إلى إيثريوم، توجد وظائف أصلية تتيح لك وضع الأصول المدعومة بالعملة المشفرة إيثر أو شبكة إيثريوم اللامركزية بشكل مباشر في عقود ذكية، والتي يمكن تشبيهها بالصناديق المقفلة، حيث توجد بعد ذلك قواعد يمكن أن تحكم كيفية تحرير هذه الأصول". لكن دورسي سيكون مضطراً أساساً إلى إنشاء نظامه الخاص لفرض مثل هذه القواعد إذا أراد الاعتماد على بيتكوين.

كما انتقد فكرة زوكربيرغ لتحويل فيسبوك إلى ما يعرف بـ ميتافيرس metaverse، والتي تعني خلق منصة تجمع بين الواقع المادي والفضاء الافتراضي، حيث يمكن للمستخدمين التفاعل مع بيئة منشأة عبر الكمبيوتر والمستخدمين الآخرين تتضمن اقتصاداً متكاملاً وتجربة اجتماعية كاملة. وقال بوتيرين إن من الواضح أن زوكربيرغ يحاول توقع المرحلة التالية من الإنترنت "قبل أن يسير باقي العالم في اتجاه مختلف ويكون فيسبوك شيئاً من الماضي".

كما أشار إلى خطط فيسبوك لإطلاق عملة "ديم"، حيث قال بوتيرين إن هناك "قدراً هائلاً من عدم الثقة" بشأن فيسبوك، لذا فإن إنشاء منصته الخاصة قد يكون أمراً سيئاً. وأوصى زوكربيرغ بالبناء على شبكة سلاسل الكتل الحالية بدلاً من ذلك.

ويرى بوتيرين أن تقنية blockchain تشكل تهديداً كبيراً على فيسبوك وتويتر، والشبكات الاجتماعية الأخرى.

ويعتقد أن استخدام تقنية البلوك تشين، قد يقود الشركات الناشئة المعتمدة عليها إلى إزاحة الشركات الكبيرة القائمة حالياً.