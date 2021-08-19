"جي بي أوتو" للعربية: نتوقع زيادة مبيعات السيارات 30% بالربع الثالث

قال منصور قباني عضو مجلس إدارة شركة جي بي أوتو، إن شركته تتوقع زيادة في مبيعات السيارات بالربع الثالث من العام الجاري بنسبة 30% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري.

وأضاف قباني في حديثه مع العربية أن السبب في قفزة الأرباح بالربع الثاني من العام الجاري، هو تراجع حجم المبيعات بنفس الفترة من العام الماضي، إذ كان الربع الثاني من 2020 بداية الجائحة وحدثت إغلاقات لبعض المصالح الحكومية مع قلة التنقلات.

مادة اعلانية

وحققت الشركة صافي ربح بعد حقوق الأقلية في الربع الثاني بلغ 374 مليون جنيه بنمو 223% على أساس سنوي.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 81% على أساس سنوي لتتجاوز 7 مليارات جنيه بفضل تحسن ظروف السوق وارتفاع الطلب الاستهلاكي، مما أدى إلى وصول مبيعات السيارات إلى أكثر من 10.1 ألف وحدة، مقارنة بـ 4.2 ألف وحدة العام الماضي.

وسجلت "جي بي كابيتال"، الشركة المتخصصة في التمويل، إيرادات بقيمة 1.85 مليار جنيه، بزيادة مقدارها 41% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار قباني إلى أنه مع تخفيض أسعار الفائدة ومبادرة البنك المركزي بتمويل الصناعات بـ 8%، بالإضافة لبعض الإجراءات التي اتخذتها الشركة منها تخفيض المصروفات الرأسمالية والمصروفات التشغيلية أدى إلى تحسن النتائج بصورة ملحوظة في النصف الثاني من 2020، بالإضافة إلى النصف الأول لـ 2021.

وفيما يتعلق بتوزيع الأرباح بين قطاعات الشركة المختلفة، قال قباني إن قطاع صناعة السيارات، حقق إيرادات بـ 5.8 مليار جنيه، بصافي ربح 231 مليون جنيه، وحقق قطاع الخدمات المالية غير المصرفية إيرادات بـ 1.8 مليار جنيه بصافي ربح 143 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بأزمة أشباه الموصلات وتأثيرها على الشركة، أوضح قباني أن الشركة شعرت بهذا الأمر بداية عام 2021، كما ارتفع الطلب بصورة كبيرة على أشباه الموصلات، ويتوقع أن تتحسن هذه الأزمة في النصف الثاني من العام الجاري.

وأوضح أن الشركة استطاعت بيع 10 ألاف سيارة بالربع الثاني، متوقعا ارتفاع المبيعات بـ 30% في الربع الثالث إلى 13 ألف سيارة.

وأكد أن المبادرة الحكومية لإحلال السيارات القديمة، جيدة وستساهم في تحسين مبيعات الشركة، إذ أن الشركة تقدمت بـ 3 سيارات لهذه المبادرة، كما ستقدم سيارة جديدة لتكون ضمن المبادرة الشهر المقبل.

وأشار إلى أن هناك مبادرة من البنك المركزي لتمويل شراء هذه السيارات بفائدة مدعمة عند 3% مع فترات سداد تصل إلى 10 سنوات، موضحا أن جي بي أوتو تقدمت بـ 3 سيارات وسيارة رابعة في شهر 9.. ستكون هناك زيادة في مبيعات السيارات بسبب هذه المبادرة.