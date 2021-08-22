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هكذا وفرت العملات المشفرة ملايين الدولارات لأندية كرة قدم أوروبية

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مشجعين كرة القدم
مشجعين كرة القدم
عملات مشفرة

هكذا وفرت العملات المشفرة ملايين الدولارات لأندية كرة قدم أوروبية

شكاوى من روابط المشجعين بسبب طرق تسويق العملات الرقمية للأندية

دبي - العربية.نت

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حصلت بعض أفضل أندية كرة القدم في أوروبا على 150 مليون جنيه إسترليني (204 ملايين دولار) من خلال الاشتراك في تطبيق يتيح للجماهير شراء رموز افتراضية تشبه العملات المشفرة مقابل المشاركة في قرارات معينة للنادي.

يتم شراء الرموز على تطبيق socios.com، الذي يضم ما يقرب من مليون مستخدم مسجل، وأثارت مجموعات الداعمين مخاوف بشأن دفع المستخدمين إلى استثمارات محفوفة بالمخاطر دون معلومات كافية، وفقاً لما ذكرته "تيلغراف"، واطلعت عليه "العربية.نت".

بدوره، قال مؤسس تطبيق سوشيوس، ألكسندر دريفوس: "أتفهم سبب الهجمات علينا، ولكن هذا هو بالضبط سبب إعجاب الأندية بنا، لأنهم يرون أن ذلك يمثل عائدات إضافية".

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وأضاف "العائدات من الرموز المشفرة لا تؤثر على أي إيرادات أخرى لدى الأندية، وهذا أمر مهم. إنها لا تمس إصدار التذاكر، ولا تمس التسويق - إنها إيرادات إضافية لنوع جديد من المستهلكين، وهم هؤلاء المشجعون الرقميون في جميع أنحاء العالم".

وتستهدف Socios، الذي يعني "الشركاء" باللغة الإسبانية، المعجبين الشباب الذين يظهرون تفانيهم بالكامل تقريباً عبر الإنترنت.

عادةً ما تكلف الرموز جنيهان (3 دولارات) لكل منها، وكلما زاد رصيدك، زادت الفوائد التي تحصل عليها. يمكن أن تتراوح هذه من أن يكون لك رأي في قوائم الأغاني في الملعب إلى الحصول على فرصة للعب على أرض الملعب.

واستقطب النجم ليونيل ميسي هذا الشهر اهتمام باريس سان جيرمان جزئياً بالعملة. حيث ارتفع الرمز المميز للنادي في الفترة التي سبقت الانتقال لكنها تراجعت منذ ذلك الحين.

يتم تداول الرموز المميزة عبر عملة تسمى أيضاً Chiliz، والتي تستخدم تقنية blockchain لتسهيل المعاملات.

تحصل الأندية على إيرادات في شكل مدفوعات مباشرة من Socios.com، وحتى الآن وقعت أندية أرسنال، وليدز يونايتد، وبرشلونة، ويوفنتوس ومانشستر سيتي، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال دريفوس لصحيفة التلغراف إن الأندية اقتنعت برؤيته لتحقيق الدخل من تفاعل المعجبين.

فيما أكد اتحاد مشجعي كرة القدم في المملكة المتحدة للصحيفة إنه تلقى شكاوى من عدة مجموعات معجبين حول الطريقة التي يتم بها تسويق المنصة.

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